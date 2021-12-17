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Блогер Варламов обвинил ангарские власти в намерении ликвидировать трамваи в городе

Блогер Варламов обвинил ангарские власти в намерении ликвидировать трамваи в городе

Блогер, журналист, урбанист Илья Варламов в своей программе «ЧП» на Youtube-канале раскритиковал позицию спикера Ангарской думы Александра Городского по муниципальному предприятию «Ангарский трамвай». Ранее председатель городской думы заявил, что «у многих депутатов есть сомнения в рациональности содержания убыточного предприятия».

«Ежегодно „Ангарскому трамваю“ выделяется почти 100 миллионов рублей. Причем средства субсидии идут не на развитие предприятия, а только лишь на то, чтобы сводить концы с концами. На заработную плату и коммунальные платежи. В условиях дефицита бюджета у многих депутатов есть сомнения в рациональности содержания убыточного предприятия», - цитирует спикера пресс-служба администрации Ангарска.

Илья Варламов прокомментировал передачу Ангарску десяти столичных трамваев, исправными из которых оказались только восемь: «Москва с барского плеча скинула десять вагонов, а они оказались хуже нынешних. И это при том, что подвижной состав в Ангарске в два раза старше». Однако, как отметил блогер, это не единственная проблема предприятия: в ремонтных цехах течет крыша, трамвайные пути в аварийном состоянии, а на капитальный ремонт нет денег. Варламова возмутила позиция ангарских властей.

Илья Варламов:
— Господину Городскому искренне желаю сменить фамилию на Деревенский. И место работы тоже сменить. Потому что в городской думе с такими рассуждениями ему делать явно нечего. (…) Трамваи — это не какая-то прибыльная штука, это не ваш коммерческий проект. Вы смотрите на мир очень просто: либо можно заработать бабла, либо нельзя заработать бабла. (…) Не все в городе должно приносить бабло. Что-то должно быть и для развития. И нормальный, комфортный транспорт, электротранспорт — это вопросы экологии, это вопросы долгосрочного стабильного развития районов. Именно поэтому во всеми мире в транспортные системы вкладывают деньги. Но у нас наши дуболомы смотрят на это как бы чего продать, распилить на металлолом и застроить трамвайные депо многоэтажечками.


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По материалам: irk

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