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ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках

ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках

ЦБ России планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках. Речь идет о суммах до 1,4 млн рублей, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

По ее мнению, нововведение может улучшить конкуренцию среди финансовых организаций и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

"Мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 миллиона, застрахованной суммы, переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссии. На наш взгляд, это и улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики", — уточнила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5%. 

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По материалам: uposters.ru

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