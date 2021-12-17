ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках

Вадим Карасев

ЦБ России планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках. Речь идет о суммах до 1,4 млн рублей, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

По ее мнению, нововведение может улучшить конкуренцию среди финансовых организаций и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

"Мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 миллиона, застрахованной суммы, переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссии. На наш взгляд, это и улучшит конкуренцию среди банков, а помимо всего прочего, усилит трансмиссию денежно-кредитной политики", — уточнила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 8,5%.