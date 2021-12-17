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Chainalysis: на схемы rug pull пришлось 37% доходов мошенников за 2021 год

Chainalysis: на схемы rug pull пришлось 37% доходов мошенников за 2021 год


За 2021 год мошенники похитили у пользователей более $7,7 млрд в криптовалютах. Свыше трети этой суммы пришлось на так называемые rug pull, сообщила аналитическая компания Chainalysis.


Количество киберпреступлений на крипторынке выросло на 81% по сравнению с 2020 годом. В экосистеме DeFi активно распространилась схема rug pull, которая принесла злоумышленникам свыше $2,8 млрд. Это составляет 37% всех доходов от мошенничества с криптовалютой по сравнению с всего лишь 1% в 2020 году.


15 наиболее крупных rug pull за 2021 год в порядке убывания суммы ущерба. Данные: Chainalysis.

Наиболее масштабный rug pull, по данным Chainalysis, произошел за пределами DeFi-сегмента. В апреле крупная турецкая криптовалютная биржа Thodex неожиданно прекратила торги, сославшись сначала на техническое работы, а затем на передачу платформы новому партнеру.


Глава компании покинул страну и был объявлен в розыск. В рамках расследования задержаны более 60 человек.


Ущерб в размере более $2 млрд составляет почти 90% от общей суммы в результате аналогичных афер.


Второй по величине rug pull провели разработчики проекта AnubisDAO, который позиционировался как форк OlympusDAO.


Токенсейл проекта запустили 28 октября на платформе Copper Launch. У AnubisDAO не было даже веб-сайта — только сервер в Discord и аккаунт в Twitter, однако проект все равно привлек внимание инвесторов. Менее чем за сутки в пул ликвидности внесли 13 597 ETH ($58,78 млн на момент инцидента).


Предполагалось, что ANKH распределят после окончания токенсейла, но за несколько часов до закрытия продажи вся ликвидность была выведена.


Данные: Chainalysis.

Злоумышленник переместил средства в wETH через серию кошельков-посредников. Вскоре после этого Twitter-аккаунт, который выступал в качестве публичного лица AnubisDAO, отключился, и стоимость ANKH упала до нуля.


В настоящее время неизвестно, все ли разработчики проекта были причастны к этой краже.


Chainalysis рекомендовали пользователя избегать новых токенов, которые не прошли аудит кода. 


В целом количество депозитов на мошеннические адреса в 2021 году снизилось с 10,7 млн до 4,1 млн. По словам аналитиков, это свидетельствует об уменьшении числа жертв и об увеличении средней суммы ущерба.


Количество активных мошеннических адресов на популярных биржах по сравнению с прошлым годом возросло с 2052 до 3300 единиц.


При этом сократилась средняя продолжительность финансовой аферы – 70 дней в 2021 году вместо 192 в 2020 году. Одной из причин этого может являться совершенствование механизмов правоохранительных органов в расследовании киберпреступлений.


Аналитики также указали на отсутствие корреляции между ростом цен цифровых валют и мошеннической деятельностью, которая наблюдалась во время бычьих ралли в 2017 и 2020 годах. 


Данные: Chainalysis.

"Новые пользователи, привлеченные ростом криптовалюты, с большей вероятностью станут жертвами мошенничества, чем опытные. Однако связь между ценами на активы и мошеннической деятельностью теперь, похоже, исчезает", – резюмировали в Chainalysis.


Ранее аналитики Crystal Blockchain подсчитали, что за 10 лет совокупный ущерб криптовалютных платформ и их пользователей от действий хакеров и мошенников превысил $12 млрд.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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