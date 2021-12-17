CoinEx разыграет iPhone 13 и другие призы в честь своего дня рождения

Криптовалютная биржа CoinEx разыграет iPhone 13, Apple Watch SE и AirPods Pro в честь четырехлетней годовщины проекта. Об этом сообщается в блоге торговой платформы.

Конкурс «Моя история с CoinEx» продлится до 19 декабря. Для участия нужно:

подписаться на CoinEx в VK и Telegram;

поделиться опытом использования CoinEx или создать обучающий материал — в формате текста или видео;

опубликовать его на криптовалютном форуме вроде BitcoinTalk или в VK, YouTube, Twitter, Instagram с хэштегами #CoinEx4года #Вместенавсегда и #CoinEx;

отправить ссылку на почту [email protected]. В письме указать аккаунт CoinEx, имя и контактные данные.

Участники должны иметь открытый аккаунт и минимум 100 подписчиков. Организаторы будут оценивать креативность и информативность материала. Он должен соответствовать требованиям:

видео — длина от трех минут и более 250 просмотров;

текст — объем минимум 250 слов.

Организаторы определят победителей конкурса до 24 декабря. Они получат:

первое место — iPhone 13;

второе место — Apple Watch SE;

третье место — AirPods Pro.

Кроме того, CoinEx наградит 15 участников брендированными футболками и проведет раздачу 10 млн CoinEx Token (CET).

CoinEx — криптовалютная биржа с поддержкой 737 спотовых и 94 фьючерсных рынков. Платформа входит в экосистему ViaBTC Group, частью которой также являются майнинговый пул ViaBTC, блокчейн CoinEx Smart Chain, кошелек ViaWallet и фонд ViaBTC Capital.

Криптобиржа публикует новости о конкурсе и каждую пятницу проводит бесплатные раздачи CET в русскоязычном Telegram-канале.

Напомним, в сентябре CoinEx добавила поддержку вывода российских рублей на банковские карты Visa и MasterCard.