Cris Tales получает крупное обновление с новым персонажем





Издательство Modus Games объявило о выходе бесплатного дополнения для игры Cris Tales. Вместе с этим дополнением, игроков ожидает новый играбельный персонаж Адри. Она является персонажем, основные способности которого завязаны на использовании роботов (мин и турелей). Это седьмой игровой персонаж.

Watch this video on YouTube

Вместе с Адри, в игре появилось новое тематическое подземелье, новые встречи с врагами и уникальная механика головоломок. Кроме того, добавили нового босса, новую концовку игры и многое другое.

Напомним, что игра Cris Tales со дня релиза доступна в Game Pass.

Cris Tales

Cris Tales — прекрасная инди-игра, сделанная с большой любовью к классическим японским ролевым играм, но на новый манер. Оглянитесь на прошлое, действуйте в настоящем и смотрите, как ваш выбор меняет будущее, и всё на одном экране!

Перейти в Microsoft Store