Crossout получил оптимизацию до Xbox Series X | S





Многопользовательская условно-бесплатная игра Crossout получила оптимизацию до игровых консолей Xbox Series X | S. Теперь экшен про мир постапокалипсиса предлагает нативное разрешение 4K при 60 FPS.

К выходу обновления разработчики приурочили новый трейлер, который также анонсирует старт новогоднего события «Снежная буря». Событие уже стартовало в игре, и оно продлится до 16 января включительно. В рамках данного события игроков ждет специально подготовленная карта «Горная деревушка» с боссом-фурой.

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Отметим, что обновление Crossout для Playstation 5 пока не вышло, но разработчики указывают на своем сайте о том, что скором игроков на консолях Sony «тоже ждет много интересного».

Crossout

CROSSOUT — это постапокалиптический MMO-экшн, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сраз…

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