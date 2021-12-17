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Crossout получил оптимизацию до Xbox Series X | S

Crossout получил оптимизацию до Xbox Series X | S


Многопользовательская условно-бесплатная игра Crossout получила оптимизацию до игровых консолей Xbox Series X | S. Теперь экшен про мир постапокалипсиса предлагает нативное разрешение 4K при 60 FPS.

К выходу обновления разработчики приурочили новый трейлер, который также анонсирует старт новогоднего события «Снежная буря». Событие уже стартовало в игре, и оно продлится до 16 января включительно. В рамках данного события игроков ждет специально подготовленная карта «Горная деревушка» с боссом-фурой.


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Отметим, что обновление Crossout для Playstation 5 пока не вышло, но разработчики указывают на своем сайте о том, что скором игроков на консолях Sony «тоже ждет много интересного».

Crossout

CROSSOUT — это постапокалиптический MMO-экшн, в котором вы сможете собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сраз…
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По материалам: newxboxone

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