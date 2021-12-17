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День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2021 года

День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2021 года

Последний месяц уходящего года богат на православные праздники. 17 декабря верующие будут молиться великомученице Варваре, прося у нее защиты и покровительства. Церковный праздник отмечают на утренней службе, а также накрывают скромный обед для членов семьи.


17 декабря 2021 года верующие отправятся в церкви и храмы, чтобы вознести молитвы Варваре Иллиопольской, заступнице и покровительнице слабых. В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют помолиться перед святыми ликами, чтобы обрести покровительство святой и ее поддержку.

В чем помогает великомученица Варвара

Праздничный день в народе называют Варвариным днем, и каждый сможет помолиться великомученице, чтобы получить защиту и поддержку. Обращаются к святой в ситуациях, когда нужно:


защититься от неприятностей;
исцелить души от тревог и тоски;
избавиться от болезней и недугов;
выносить и родить здоровых детей;
обрести уверенность и отринуть происки нечистой силы;
сберечь себя и близких от зла и врагов;
получить покровительство.

Молитвы могут быть любыми — главное, чтобы они шли от чистого сердца и не содержали корыстных помыслов. В праздничный день к каждому страждущему, который открывает сердце и душу, помощь придет незамедлительно.


Перед чудотворным ликом просят помощи и поддержки в любой ситуации, в том числе для избавления от сглаза и порчи. Молитвы будут услышаны, и святая обязательно поможет справиться с горем и неприятностями.

Традиции праздничного дня

С утра верующие смогут присутствовать на праздничном служении, вознести общие и частные молитвы святой Варваре, а также еще раз услышать историю ее жизни. После службы священнослужители рекомендуют устроить дома праздничный обед, чтобы еще раз обратиться с искренними молитвами к великомученице.

Великомученица Варвара считается защитницей женщин, и в день праздника 17 декабря ей молятся о семейном счастье, просят указать на хороших женихов, рассказывают о своих бедах и надеются на поддержку те, кто хочет обрести счастье материнства. Варвара защищает всех, кому нужна помощь, поэтому искренние молитвы можно вознести из любого места: из дома, во время путешествия, — где бы ни застала человека нужда.

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По материалам: dailyhoro.ru

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