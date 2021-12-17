День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Последний месяц уходящего года богат на православные праздники. 17 декабря верующие будут молиться великомученице Варваре, прося у нее защиты и покровительства. Церковный праздник отмечают на утренней службе, а также накрывают скромный обед для членов семьи.

17 декабря 2021 года верующие отправятся в церкви и храмы, чтобы вознести молитвы Варваре Иллиопольской, заступнице и покровительнице слабых. В этот день эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют помолиться перед святыми ликами, чтобы обрести покровительство святой и ее поддержку.

В чем помогает великомученица Варвара

Праздничный день в народе называют Варвариным днем, и каждый сможет помолиться великомученице, чтобы получить защиту и поддержку. Обращаются к святой в ситуациях, когда нужно:

защититься от неприятностей;исцелить души от тревог и тоски;избавиться от болезней и недугов;выносить и родить здоровых детей;обрести уверенность и отринуть происки нечистой силы;сберечь себя и близких от зла и врагов;получить покровительство.

Молитвы могут быть любыми — главное, чтобы они шли от чистого сердца и не содержали корыстных помыслов. В праздничный день к каждому страждущему, который открывает сердце и душу, помощь придет незамедлительно.

Перед чудотворным ликом просят помощи и поддержки в любой ситуации, в том числе для избавления от сглаза и порчи. Молитвы будут услышаны, и святая обязательно поможет справиться с горем и неприятностями.

Традиции праздничного дня

С утра верующие смогут присутствовать на праздничном служении, вознести общие и частные молитвы святой Варваре, а также еще раз услышать историю ее жизни. После службы священнослужители рекомендуют устроить дома праздничный обед, чтобы еще раз обратиться с искренними молитвами к великомученице.

Великомученица Варвара считается защитницей женщин, и в день праздника 17 декабря ей молятся о семейном счастье, просят указать на хороших женихов, рассказывают о своих бедах и надеются на поддержку те, кто хочет обрести счастье материнства. Варвара защищает всех, кому нужна помощь, поэтому искренние молитвы можно вознести из любого места: из дома, во время путешествия, — где бы ни застала человека нужда.