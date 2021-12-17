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Дмитрий Шепелев ощущает себя дедом

Дмитрий Шепелев ощущает себя дедом
38-летний ведущий Дмитрий Шепелев испугался за свое состояние после просмотра сисек. Бывший возлюбленный Жанны Фриске счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой. От поп-исполнительницы у него есть 8-летний сын Платон, а у его избранницы – дочь Лада. В этом году на свет появился их совместный ребенок, которому они дали имя Тихон. Шепелев не скрывает, что восхищается умом и красотой возлюбленной. Но не это не мешает ему с экрана наблюдать за другими эффектными девушками. Дмитрий рассказал о своем конфузе. «Насмотрелся я перед сном на сиси, губы и вечерние платья участниц команды «Женская сборная» с новогодней вечеринки Comedy Club и лёг спать. Просыпаюсь от того, что Катя мне нос закрывает. Так делают, когда мужичок храпит. Ничего не сказал, повернулся на бок и дальше спать собираюсь. А не получается. Ушел сон!» — пояснил ведущий шоу «Ты как я».
Дмитрий Шепелев Дмитрий был уверен, что в ближайшее время не столкнется с храпом, так как раньше у него не было подобной проблемы. Екатерина решила поддержать избранника и поинтересовалась, почему он не спит. «Потому что я дед. Сначала захрапел, а теперь бессонница! Вот, лежу и думаю, что я дед. Мне не на красную помаду и черные коктейльные платья перед сном слюни ронять. Мне кресло-качалку и кроссворд выдать надо. Я дед!» — объяснил артист своей возлюбленной. Тулупова лишь рассмеялась в ответ и заверила, что он не храпел, а скрипел зубами. Это несколько обнадежило отца двоих сыновей, и он смог уснуть. Фанаты оценили забавные откровения и поддержали Дмитрия комментариями. «Чувство юмора отличное. Ну а в целом, да, никто ведь не молодеет!», «Дима, перестаньте! Для деда вы слишком хороши собой!», «Вы ещё не дед, а молодой отец. Пока дети маленькие, некогда стареть!», «Весело у вас бывает ночью!», «Да, годы быстро летят! Но мне кажется, что вам ещё далеко до старости! Вот честно!» — отметили пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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