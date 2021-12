Дополнение Dead Cells: The Queen and the Sea выйдет в новогодние праздники





Несколько недель назад разработчики игры Dead Cells сообщили, что планируют выпустить дополнение Dead Cells: The Queen and the Sea. Тогда точная дата не сообщалась, а теперь ее объявили — 6 января 2022 года.

В дополнении игроков ждут два новых биома (маяк и зараженные обломки). Кроме того, игроков ждет новый босс, новый способ прохождения, 9 видов оружия (среди которых: пиратский крюк, метательная акула и трезубец), новые враги, костюмы и многое другое.

Напомним, недавно в игре Dead Cells стартовал кроссовер с шестью разнообразными проектами. Сама игра Dead Cells доступна в подписке Game Pass.

В Dead Cells вы управляете подопытным неудачного алхимического эксперимента, который пытается понять, что происходит на острове, где все постоянно меняется, растет и, кажется, находится под действием какого-то заклятия.

