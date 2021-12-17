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Дополнение Dead Cells: The Queen and the Sea выйдет в новогодние праздники

Дополнение Dead Cells: The Queen and the Sea выйдет в новогодние праздники


Несколько недель назад разработчики игры Dead Cells сообщили, что планируют выпустить дополнение Dead Cells: The Queen and the Sea. Тогда точная дата не сообщалась, а теперь ее объявили — 6 января 2022 года.


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В дополнении игроков ждут два новых биома (маяк и зараженные обломки). Кроме того, игроков ждет новый босс, новый способ прохождения, 9 видов оружия (среди которых: пиратский крюк, метательная акула и трезубец), новые враги, костюмы и многое другое.

Напомним, недавно в игре Dead Cells стартовал кроссовер с шестью разнообразными проектами. Сама игра Dead Cells доступна в подписке Game Pass.

Dead Cells

В Dead Cells вы управляете подопытным неудачного алхимического эксперимента, который пытается понять, что происходит на острове, где все постоянно меняется, растет и, кажется, находится под действием какого-то заклятия.
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По материалам: newxboxone

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