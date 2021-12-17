Два азербайджанских танка оказались беспомощны против двух армянских солдат

Вадим Карасев

Два танка Т-72АВ Вооруженных сил Азербайджана не смогли уничтожить двух армянских военнослужащих в прямом противостоянии. Видео с этим моментом, снятое во время войны в Карабахе осенью прошлого года, опубликовал YouTube-канал Gala News.

На ролике можно увидеть, как две боевые машины пытаются сравнять с землей окоп, в котором скрываются двое солдат армии Армении. Армянские военные, в свою очередь, открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и смогли заставить Т-72АВ отступить. После они выбрались из окопа и забросали танки ручными противотанковыми гранатами — предположительно, РКГ-3. Об исходе этого сражения ничего не известно.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, решил стать независимым от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. В связи с этим началась война, по итогам которой в 1994 году Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября прошлого года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР опять начались бои, которые продолжались до тех пор, пока 10 ноября Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня.