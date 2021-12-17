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Джастин Сан заявил об уходе из Tron Foundation

Джастин Сан заявил об уходе из Tron Foundation


Основатель Tron Джастин Сан объявил, что покинет Tron Foundation и займет пост представителя Гренады во Всемирной торговой организации (ВТО).


https://twitter.com/justinsuntron/status/1471802392673161218

По его словам, он не уходит из проекта, а "скорее отстраняется от активного участия в нем и роли лидера".


"Я по-прежнему буду взаимодействовать с сообществом Tron и стремиться к дальнейшему развитию блокчейна", — написал Сан.


https://twitter.com/justinsuntron/status/1471804609987756032

Он отметил, что его решение способствует децентрализации сети Tron, которой управляют 27 выборных "суперпредставителей". Tron Foundation и BitTorrent ранее вышли из их числа, подчеркнул он.


На новой должности Сан намерен бороться за интересы развивающихся стран и продвигать в ВТО технологию блокчейн. В интервью CoinDesk он сказал, что также планирует работать над  легитимизацией криптовалют в странах Латинской Америки после "успеха Сальвадора".


На фоне новости цена токена TRX обвалилась с уровней около $0,085 до отметок вблизи $0,082. 


Часовой график TRX/USDT на Bingbon. Данные: TradingView.

Напомним, в июле Джастин Сан рассказал об участии в исследовательском проекте Центральной партийной школы, которая готовит кадры Коммунистической партии Китая.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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