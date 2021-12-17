Джастин Сан заявил об уходе из Tron Foundation

Основатель Tron Джастин Сан объявил, что покинет Tron Foundation и займет пост представителя Гренады во Всемирной торговой организации (ВТО).

https://twitter.com/justinsuntron/status/1471802392673161218

По его словам, он не уходит из проекта, а "скорее отстраняется от активного участия в нем и роли лидера".

"Я по-прежнему буду взаимодействовать с сообществом Tron и стремиться к дальнейшему развитию блокчейна", — написал Сан.

https://twitter.com/justinsuntron/status/1471804609987756032

Он отметил, что его решение способствует децентрализации сети Tron, которой управляют 27 выборных "суперпредставителей". Tron Foundation и BitTorrent ранее вышли из их числа, подчеркнул он.

На новой должности Сан намерен бороться за интересы развивающихся стран и продвигать в ВТО технологию блокчейн. В интервью CoinDesk он сказал, что также планирует работать над легитимизацией криптовалют в странах Латинской Америки после "успеха Сальвадора".

На фоне новости цена токена TRX обвалилась с уровней около $0,085 до отметок вблизи $0,082.

Часовой график TRX/USDT на Bingbon. Данные: TradingView.

Напомним, в июле Джастин Сан рассказал об участии в исследовательском проекте Центральной партийной школы, которая готовит кадры Коммунистической партии Китая.