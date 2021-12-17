Джек Дорси назвал членов совета директоров совместного с Jay-Z биткоин-фонда

Соучредитель Twitter и CEO Block Джек Дорси назвал членов совета директоров совместного с Jay-Z фонда финансирования биткоин-разработчиков.

https://twitter.com/jack/status/1471217254448746503

В феврале 2021 года Дорси и рэпер Шон Кори Картер, известный под псевдонимом Jay-Z, заявили, что выделят 500 BTC на создание ₿trust. Предполагалось, что фонд будет преимущественно нацелен на специалистов из Африки и Индии.

Дорси тогда предложил избрать трех членов правления для инициативы в форме слепого траста.

15 декабря он назвал четверых: Карлу Кирк-Коэн, Абубакара Нур Халила, Оби Нвосу и Оджому Очай. Все они из Африки, а трое — из Нигерии.

По словам Дорси, команда отобрала четверку из 7000 кандидатов.

"Теперь они будут работать над определением принципов управления, поскольку думают о том, как лучше распределить 500 BTC на усилия по развитию", — написал он.

Напомним, в декабре основанная и возглавляемая Джеком Дорси платежная компания Square сменила название на Block, чтобы подчеркнуть приверженность блокчейн-проектам.

Ранее фирма анонсировала разработку аппаратного биткоин-кошелька и создание ориентированной на криптовалюту платформы. Фирма также инвестировала в цифровое золото, переведя в него часть денежных резервов.