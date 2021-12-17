En+ Group оказала содействие в съемках документального фильма о Байкале

Копания En+ Group приняла финансовое участие в съемках документального фильма «Служу Байкалу», открывающего серию познавательных программ о природе Байкала, а также людях, посвятивших себя изучению экосистемы озера. Накануне в одном из кинотеатров Иркутска картина была официально представлена зрителю. Кроме этого, она размещена в сети Интернет на официальном канале En+ Group.

Главным героем первой киноленты стал директор Байкальского музея иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Фиалков. Известный ученый основал Байкальский музей, является автором многих научных трудов, участником глубоководных погружений, позволивших сделать ряд важных научных открытий.

Чтобы собрать необходимый видеоряд, творческая группа организовала несколько экспедиций. Для поиска уникального кадров создатели фильма в течение полугода преодолели свыше тысячи километров по акватории водоема. Съемки велись в самых разных локациях Байкала. Дополнительно использовали редкие архивные материалы музея.

Татьяна Лузан, продюсер фильма:

— Это первая попытка систематизировать исследования о Байкале, сделав их доступными и понятными для современной молодежи. Мы признательны En+ Group за формирование экологического мировоззрения, обучение и вовлечение волонтеров в программы по сохранению озера Байкал, развитию экотуризма, осознанного бережного отношения к окружающей среде.

Авторы надеются, что фильм «Служу Байкалу» будет использоваться в образовательных целях среди детей и подростков. Картина позволит им узнать много новых фактов о природе родного края.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group:

— Я с удовольствием посмотрела этот фильм и рекомендую его всем, кто не равнодушен к истории Байкала. Герой фильма является примером служения своему делу, и тем самым вносит вклад в будущее региона. Такие инициативы En+, как создание познавательного контента экологической направленности, носят постоянный характер и нацелены на улучшение окружающей среды.

Одним из наиболее заметных проектов En+Group в сфере сохранения экологии является проект «360». Он — часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», инициированной основателем компании Олегом Дерипаской. За 11 лет эковолонтерами проекта стали 148 тысяч человек. С их помощью было убрано, утилизировано или переработано более 4 500 тонн мусора. Облагорожены десятки заповедных зон, ликвидированы несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.



