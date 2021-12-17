Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

En+ Group оказала содействие в съемках документального фильма о Байкале

Копания En+ Group приняла финансовое участие в съемках документального фильма «Служу Байкалу», открывающего серию познавательных программ о природе Байкала, а также людях, посвятивших себя изучению экосистемы озера. Накануне в одном из кинотеатров Иркутска картина была официально представлена зрителю. Кроме этого, она размещена в сети Интернет на официальном канале En+ Group.

Главным героем первой киноленты стал директор Байкальского музея иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Владимир Фиалков. Известный ученый основал Байкальский музей, является автором многих научных трудов, участником глубоководных погружений, позволивших сделать ряд важных научных открытий.

Чтобы собрать необходимый видеоряд, творческая группа организовала несколько экспедиций. Для поиска уникального кадров создатели фильма в течение полугода преодолели свыше тысячи километров по акватории водоема. Съемки велись в самых разных локациях Байкала. Дополнительно использовали редкие архивные материалы музея.

Татьяна Лузан, продюсер фильма:
— Это первая попытка систематизировать исследования о Байкале, сделав их доступными и понятными для современной молодежи. Мы признательны En+ Group за формирование экологического мировоззрения, обучение и вовлечение волонтеров в программы по сохранению озера Байкал, развитию экотуризма, осознанного бережного отношения к окружающей среде.
Авторы надеются, что фильм «Служу Байкалу» будет использоваться в образовательных целях среди детей и подростков. Картина позволит им узнать много новых фактов о природе родного края.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group:
— Я с удовольствием посмотрела этот фильм и рекомендую его всем, кто не равнодушен к истории Байкала. Герой фильма является примером служения своему делу, и тем самым вносит вклад в будущее региона. Такие инициативы En+, как создание познавательного контента экологической направленности, носят постоянный характер и нацелены на улучшение окружающей среды.

Одним из наиболее заметных проектов En+Group в сфере сохранения экологии является проект «360». Он — часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», инициированной основателем компании Олегом Дерипаской. За 11 лет эковолонтерами проекта стали 148 тысяч человек. С их помощью было убрано, утилизировано или переработано более 4 500 тонн мусора. Облагорожены десятки заповедных зон, ликвидированы несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.


# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с потребностями экономики - Сергей Кравцов
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В «Смене» стартовали четыре образовательные программы
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK 2k21
В центре «IT-куб. Норильск» прошел IT-фестиваль IT-WEEKEND|NORILSK
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный Preschool: стандарт детского сада»
С 2022 года в Подмосковье стартует пилотный проект «Подмосковный
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Анастасия Макеева сообщила, что поменяла фамилию
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Антонова рассказала, как легко похудеть за сто рублей
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Наталья Медведева опозорилась в пьяном виде
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Виктория Дайнеко по слухам закрутила роман с молодым актером
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях
Альбина Джанабаева высказалась о своих детях

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

Госкино выделит 2,7 млн на фильм об украинцах в Голливуде
Путин: Валаам — зеркало России
Оливер Стоун завершил съемки фильма о Владимире Путине
В Сети появился трейлер документального фильма с Леонардо ДиКаприо