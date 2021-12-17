Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Файтинг Nickelodeon All-Star Brawl получит кроссплатформенный мультиплеер

Файтинг Nickelodeon All-Star Brawl получит кроссплатформенный мультиплеер


Файтинг Nickelodeon All-Star Brawl, который вышел на приставках Xbox в октябре этого года, должен получить кроссплатформенный мультиплеер. Произойдет это в начале будущего года.

О планах добавить кроссплатформенный мультиплеер сообщил художественный руководитель игры Диего Эрнандес в рамках стрима. По его словам, добавить кроссплей хотели еще на старте, но после приняли решение отложить выход функции на несколько месяцев. По планам, в Nickelodeon All-Star Brawl общий мультиплеер между разными платформами появится в 1 квартале 2022 года.

Кроме того, Диего Эрнандес рассказал, что у разработчиков большие планы по развитию игры. В ближайшее время выйдет новый бесплатный дополнительный персонаж, а в будущем году Nickelodeon All-Star Brawl начнет получать платный контент, подробности которого пока держатся в секрете. Еще одна интересная деталь, на которую намекнул Эрнандес в рамках стрима, касалась полной озвучки персонажей. Похоже, что ее тоже планируют добавить в игру, хотя официально Диего Эрнандес это не заявил.


Watch this video on YouTube

Nickelodeon All-Star Brawl

Выберите любимого персонажа Nickelodeon и сразитесь в крутейших битвах на платформах! Выбирайте из могучих героев из вселенной Nickelodeon: …
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Всеволожский детский технопарк «Кванториум» запустил акцию к Новому году
Всеволожский детский технопарк «Кванториум» запустил акцию к Новому
В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году школы смогут принять 43 педагогов
В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году
В Ингушетии открыли Дом «Юнармии»
В Ингушетии открыли Дом «Юнармии»
В Москве назвали победителей и призеров «Кубка Героев» за 2020/21 учебный год
В Москве назвали победителей и призеров «Кубка Героев» за 2020/21
В Свердловской области в 2022 году появятся еще два детских технопарка «Кванториум»
В Свердловской области в 2022 году появятся еще два детских
В Мининском университете открылся педагогический технопарк
В Мининском университете открылся педагогический технопарк
Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует
Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует
Анастасия Макеева жестко высказалась о воспитании детей
Анастасия Макеева жестко высказалась о воспитании детей
Дмитрий Шепелев ощущает себя дедом
Дмитрий Шепелев ощущает себя дедом
Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Сергей Лазарев рассказал о причинах распада группы Smash!! и ссорах с Топаловым
Сергей Лазарев рассказал о причинах распада группы Smash!! и ссорах с
Александр Васильев заявил, что женщины перестают быть сексуальными
Александр Васильев заявил, что женщины перестают быть сексуальными

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях
Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях

Еще по теме

На Xbox в Battlefield 2042 теперь можно отключить кроссплатформенный мультиплеер
Generation Zero улучшили на Xbox Series X | S и добавили кроссплатформенный мультиплеер
Команда Xbox показала уникальную Xbox Series S в стиле Гарфилда
В Halo Infinite появились читеры, игроки на Xbox просят отключить кроссплей