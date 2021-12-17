Файтинг Nickelodeon All-Star Brawl получит кроссплатформенный мультиплеер





Файтинг Nickelodeon All-Star Brawl, который вышел на приставках Xbox в октябре этого года, должен получить кроссплатформенный мультиплеер. Произойдет это в начале будущего года.

О планах добавить кроссплатформенный мультиплеер сообщил художественный руководитель игры Диего Эрнандес в рамках стрима. По его словам, добавить кроссплей хотели еще на старте, но после приняли решение отложить выход функции на несколько месяцев. По планам, в Nickelodeon All-Star Brawl общий мультиплеер между разными платформами появится в 1 квартале 2022 года.

Кроме того, Диего Эрнандес рассказал, что у разработчиков большие планы по развитию игры. В ближайшее время выйдет новый бесплатный дополнительный персонаж, а в будущем году Nickelodeon All-Star Brawl начнет получать платный контент, подробности которого пока держатся в секрете. Еще одна интересная деталь, на которую намекнул Эрнандес в рамках стрима, касалась полной озвучки персонажей. Похоже, что ее тоже планируют добавить в игру, хотя официально Диего Эрнандес это не заявил.

Nickelodeon All-Star Brawl

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