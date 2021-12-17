Фил Спенсер рассказал, что думает о перспективах NFT в играх





Большое количество разговоров в последнее время ходит вокруг использования технологии NFT в играх. Многие игроки до сих пор не понимают, что собой представляет данная технология, и игровые компании, которые продвигают NFT в массы, сталкиваются с негативом. Так, после негатива со стороны игроков, разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl приняли решение отказаться от ранее анонсированного использования NFT в игре.

Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер в интервью axios рассказал, что он думает о технологии NFT. По его словам, сейчас надо смотреть за развитием этой технологии:

Что я бы сказал сегодня о NFT, я думаю, что происходит много спекуляций и экспериментов, и что некоторые из креативов, которые я вижу сегодня, кажутся более эксплуататорскими [с желанием заработать], чем развлекательными. Я не могу сейчас сказать, что каждая игра с NFT — эксплуататорская. Я просто думаю, что мы как бы находимся в том путешествии, когда люди разбираются в этом [технологии]. И я могу понять, что на раннем этапе вы видите много вещей, которые, вероятно, не являются тем, что вы хотели бы иметь в своем магазине.

Спенсер говорит, что сейчас рано делать выводы о том, можно ли будет применять NFT в играх.