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Французский регулятор обязал Clearview AI удалить данные граждан

Французский регулятор обязал Clearview AI удалить данные граждан


Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) обязала разработчика системы распознавания лиц Clearview AI удалить все данные, касающиеся граждан страны, и прекратить их дальнейший сбор.



В мае 2020 года после многочисленных жалоб от частных лиц ведомство запустило расследование в отношение компании. Во время этой процедуры CNIL выявила два нарушения GDPR:


  • незаконный сбор и обработка биометрических данных;
  • неспособность компании удовлетворить запрос граждан на удаление личной информации.

Председатель CNIL обязал Clearview AI выполнить требования комиссии в течение двух месяцев. В противном случае ей грозит штраф, добавили в ведомстве.


В компании считают, что ее деятельность не подпадает под действие GDPR.


«У Clearview AI нет офиса во Франции или ЕС, у нее нет клиентов во Франции или ЕС, и она не предпринимает никаких действий, подпадающих под GDPR», — говорится в заявлении.


Генеральный директор компании Хоан Тон-Тэт в очередной раз отметил, что они собирают только общедоступные данные из открытого интернета и соблюдают все стандарты конфиденциальности и нормы законодательства.


Напомним, в ноябре управление комиссара по вопросам информации Австралии потребовало от Clearview AI прекратить собирать фотографии граждан.


В апреле американский сенатор предложил законодательно запретить правительственным учреждениям покупать биометрические данные у частных компаний без судебного ордера.


В феврале канадские регулирующие органы обвинили Clearview AI в противоправном сборе данных о гражданах и «порекомендовали» прекратить предоставлять услуги на территории страны.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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