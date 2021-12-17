Французский регулятор обязал Clearview AI удалить данные граждан

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) обязала разработчика системы распознавания лиц Clearview AI удалить все данные, касающиеся граждан страны, и прекратить их дальнейший сбор.

#Biométrie #ReconnaissanceFaciale : la CNIL met en demeure Clearview AI de cesser la collecte et l’usage de photographies et vidéos accessibles en ligne et de supprimer les #données dans un délai de deux mois 👉 https://t.co/a1fZrCuPos pic.twitter.com/MsrD8w3St3 — CNIL (@CNIL) December 16, 2021

В мае 2020 года после многочисленных жалоб от частных лиц ведомство запустило расследование в отношение компании. Во время этой процедуры CNIL выявила два нарушения GDPR:

незаконный сбор и обработка биометрических данных;

неспособность компании удовлетворить запрос граждан на удаление личной информации.

Председатель CNIL обязал Clearview AI выполнить требования комиссии в течение двух месяцев. В противном случае ей грозит штраф, добавили в ведомстве.

В компании считают, что ее деятельность не подпадает под действие GDPR.

«У Clearview AI нет офиса во Франции или ЕС, у нее нет клиентов во Франции или ЕС, и она не предпринимает никаких действий, подпадающих под GDPR», — говорится в заявлении.

Генеральный директор компании Хоан Тон-Тэт в очередной раз отметил, что они собирают только общедоступные данные из открытого интернета и соблюдают все стандарты конфиденциальности и нормы законодательства.

Напомним, в ноябре управление комиссара по вопросам информации Австралии потребовало от Clearview AI прекратить собирать фотографии граждан.

В апреле американский сенатор предложил законодательно запретить правительственным учреждениям покупать биометрические данные у частных компаний без судебного ордера.

В феврале канадские регулирующие органы обвинили Clearview AI в противоправном сборе данных о гражданах и «порекомендовали» прекратить предоставлять услуги на территории страны.



