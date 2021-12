Французский регулятор обязал Clearview AI удалить данные граждан

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) обязала разработчика системы распознавания лиц Clearview AI удалить все данные, касающиеся граждан страны, и прекратить их дальнейший сбор.

#Biométrie #ReconnaissanceFaciale : la CNIL met en demeure Clearview AI de cesser la collecte et l’usage de photographies et vidéos accessibles en ligne et de supprimer les #données dans un délai de deux mois 👉 https://t.co/a1fZrCuPos pic.twitter.com/MsrD8w3St3