ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году из-за рисков инфляции

По итогам заседания 14-15 декабря ФРС перенесла сроки окончательного сворачивания программы выкупа активов с июня на март. Обновленные прогнозы предполагают по три повышения ключевой ставки в последующие два года.

Предыдущий прогноз в сентябре допускал только одно повышение в 2022 году и два — в 2023.

Данные: ZeroHedge.

Объем сокращения покупки облигаций увеличили вдвое — с $15 млрд до $30 млрд.

30 ноября такой сценарий не исключил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления перед Сенатом.

Поводом для пересмотра позиции ФРС стало усиление инфляции, которая по итогам октября достигла максимума за 30 лет (6,2% в годовом выражении).

На декабрьском заседании Федрезерв отказался от трактовки усиления инфляционного давления как «временного». Комитет по операциям на открытом рынке повысил прогноз по инфляции — с 4,2% до 5,3% по итогам 2021 года и с 2,2% до 2,6% — в 2022.

На пресс-конференции Пауэлл заявил, что повышение ставки не произойдет до завершения процесса сворачивания QE. Он затруднился оценить продолжительность этого временного лага, но отдельно отметил, что в ФРС рассчитывают поддерживать «последовательный» характер нормализации монетарной политики. Повышение ставки может начаться до выполнения цели по занятости по причине роста инфляции, добавил он.

Глава Федрезерва обратил внимание на риски распространения штамма «омикрон» и допустил замедление темпов ужесточения политики в случае торможения роста экономики. Отдельно он назвал оценки активов «немного завышенными».

Фондовый рынок, золото и резервные валюты в парах с долларом на оглашении итогов заседания ФРС усилили позиции после некоторой волатильности. Это произошло благодаря нейтральной тональности выступления Пауэлла и невзирая на то, что Федрезерв «удивил» рынок прогнозом трех повышений ключевой ставки в 2022 году против двух в консенсус-прогнозе аналитиков.

Подобную реакцию можно объяснить сомнениями рынка в том, что монетарным властям удастся реализовать задуманное по причине торможения роста экономики вследствие ужесточения политики.

Об этом говорит поведение рынка гособлигаций США, наклон доходностей которого стал более плоским. Инвертированный характер является опережающим сигналом наступления рецессии в экономике. В частности, разница между доходностями четырехлетних и двухлетних бумаг стала отрицательной.

Данные: ZeroHedge.

Криптовалюты, как и прочие рисковые активы, позитивно отреагировали на исход заседания ФРС, однако восстановление приняло умеренный характер. На момент написания биткоин торгуется вблизи $49 000, вблизи середины диапазона $46 000-$51 000 последних 11 дней. Курс Ethereum отвоевал психологический уровень $4000.

В серии вопросов-ответов 15 декабря Пауэлл заявил, что не видит угрозы в криптовалютах для финансовой стабильности. Он назвал их «спекулятивными активами».

«Они ничем не подкреплены. Есть большая проблема с потребителями, которые могут понимать, а могут и не понимать, что они получают», — пояснил глава ФРС.

Пауэлл поддержал выводы Рабочей группы по финансовым рынкам при президенте касательно «стабильных монет», которая призвала Конгресс США приравнять эмитентов активов к банкам.

«Стейблкоины, безусловно, могут стать полезной и эффективной частью финансовой системы, если они должным образом регулируются. У них есть потенциал для масштабирования, особенно если будут связаны с одной из очень крупных существующих технологических сетей», — объяснил Пауэлл.

Напомним, в декабре в Сенате США прошли слушания по стейблкоинам. До этого законодатели запросили информацию от эмитентов о принципе работы «стабильных монет».

Ранее в Bank of America назвали регулирование стейблкоинов катализатором их массового внедрения.



