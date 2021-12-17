GameStop возобновила поддержку криптоплатежей через приложение от Flexa
Американская сеть магазинов по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop возобновила прием криптовалютных платежей через приложение Spedn от компании Flexa Network.
Enter. the. metaverse.@GameStop is now live on Flexa. 🎮— Flexa (@FlexaHQ) December 16, 2021
To celebrate, we’ve also enabled support for @AxieInfinity $AXS, $SLP, @decentraland $MANA, and @TheSandboxGame $SAND. #25DaysofFlexa🎁 pic.twitter.com/Or8BtkT9Sa
Стороны впервые сообщили о сотрудничестве в мае 2019 года. Тогда же стало известно, что Flexa заключила партнерское соглашение с биткоин-биржей братьев Уинклвоссов Gemini.
Платежная система последней — Gemini Pay — также совместима с сетью Flexa Network.
Впоследствии GameStop отказалась от платежей в цифровых активах.
Flexa Network также сообщила, что добавила поддержку токенов метавселенных и GameFi-проектов, таких как The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS и SLP) и Decentraland (MANA).
Ранее GameStop анонсировала запуск NFT-платформы и нативного токена.
Напомним, в ноябре сеть кинотеатров Regal Cinema заключила партнерство с Flexa для приема цифровых активов в качестве оплаты.