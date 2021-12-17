GameStop возобновила поддержку криптоплатежей через приложение от Flexa

Американская сеть магазинов по продаже игровых приставок и компьютерных игр GameStop возобновила прием криптовалютных платежей через приложение Spedn от компании Flexa Network.

Стороны впервые сообщили о сотрудничестве в мае 2019 года. Тогда же стало известно, что Flexa заключила партнерское соглашение с биткоин-биржей братьев Уинклвоссов Gemini.

Платежная система последней — Gemini Pay — также совместима с сетью Flexa Network.

Впоследствии GameStop отказалась от платежей в цифровых активах.

Flexa Network также сообщила, что добавила поддержку токенов метавселенных и GameFi-проектов, таких как The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS и SLP) и Decentraland (MANA).

Ранее GameStop анонсировала запуск NFT-платформы и нативного токена.

Напомним, в ноябре сеть кинотеатров Regal Cinema заключила партнерство с Flexa для приема цифровых активов в качестве оплаты.