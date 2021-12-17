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Головоломка Lumote: The Mastermote Chronicles выйдет на Xbox в начале 2022 года

Головоломка Lumote: The Mastermote Chronicles выйдет на Xbox в начале 2022 года


Издательство Wired Productions объявило о планах выпустить в начале 2022 года на Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch игру Lumote: The Mastermote Chronicles. Проект был доступен в Steam больше года назад, изначально игра предлагалась под названием Lumote и была в раннем доступен, а после ее убрали из продажи. Теперь игру Lumote: The Mastermote Chronicles планируют выпустить на новых платформах и вернуть в продажу на PC.

Lumote: The Mastermote Chronicles — это головоломка, в которой игрокам предстоит играть за прыгучее биолюминесцентное существо в мире неоновый Великих Глубин. Ниже можно посмотреть трейлер игры, который разработчики приурочили к скорому выходу проекта на консолях.


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Lumote: The Mastermote Chronicles выйдет на приставках Xbox по цене в $19,99.

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По материалам: newxboxone

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