Головоломка Lumote: The Mastermote Chronicles выйдет на Xbox в начале 2022 года





Издательство Wired Productions объявило о планах выпустить в начале 2022 года на Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch игру Lumote: The Mastermote Chronicles. Проект был доступен в Steam больше года назад, изначально игра предлагалась под названием Lumote и была в раннем доступен, а после ее убрали из продажи. Теперь игру Lumote: The Mastermote Chronicles планируют выпустить на новых платформах и вернуть в продажу на PC.

Lumote: The Mastermote Chronicles — это головоломка, в которой игрокам предстоит играть за прыгучее биолюминесцентное существо в мире неоновый Великих Глубин. Ниже можно посмотреть трейлер игры, который разработчики приурочили к скорому выходу проекта на консолях.

Lumote: The Mastermote Chronicles выйдет на приставках Xbox по цене в $19,99.