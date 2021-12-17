Госдума повторно направила в регионы проект о QR-кодах в общественных местах

Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

16 декабря документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении. Как ранее говорил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, после этого проект вновь разошлют в регионы.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», — написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы пока не будут обсуждать проект закона о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19. Вячеслав Володин пояснил, что парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости «опрометчивых решений», от которых пострадают граждане. О том, что законопроект о QR-кодов в самолетах и поездах отправят на доработку, Вячеслав Володин говорил 13 декабря. Он объяснил это позицией регионов и самих россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Владимир Путин выразил надежду, что необдуманных шагов по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

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