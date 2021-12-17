Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госдума повторно направила в регионы проект о QR-кодах в общественных местах

Госдума повторно направила в регионы проект о QR-кодах в общественных местах

Законопроект, предусматривающий введение сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство для обсуждения ко второму чтению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

16 декабря документ одобрила нижняя палата парламента в первом чтении. Как ранее говорил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, после этого проект вновь разошлют в регионы.

«Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», — написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы пока не будут обсуждать проект закона о введении QR-кодов на транспорте из-за COVID-19. Вячеслав Володин пояснил, что парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости «опрометчивых решений», от которых пострадают граждане. О том, что законопроект о QR-кодов в самолетах и поездах отправят на доработку, Вячеслав Володин говорил 13 декабря. Он объяснил это позицией регионов и самих россиян. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Владимир Путин выразил надежду, что необдуманных шагов по ограничениям на транспорте удастся избежать, призвав тщательно взвесить все риски.

Предыдущая новость по этой теме:

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Полезные свойства песчаного бессмертника и сферы его применения
Полезные свойства песчаного бессмертника и сферы его применения
В Казачинско-Ленском районе открыли три ледовые переправы
В Казачинско-Ленском районе открыли три ледовые переправы
Госдума повторно направила в регионы проект о QR-кодах в общественных местах
Госдума повторно направила в регионы проект о QR-кодах в общественных
Блогер Варламов обвинил ангарские власти в намерении ликвидировать трамваи в городе
Блогер Варламов обвинил ангарские власти в намерении ликвидировать
Не пропустите игру Firewatch по подписке Game Pass
Не пропустите игру Firewatch по подписке Game Pass
Два азербайджанских танка оказались беспомощны против двух армянских солдат
Два азербайджанских танка оказались беспомощны против двух армянских
31 декабря в России объявлен выходным днем
31 декабря в России объявлен выходным днем
Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек
Анна Курникова поделилась редкими фото своих подросших двойняшек
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Жена Сергея Жигунова резко высказалась о блогерах
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
В Ангарске перевозчик заплатит штраф за то, что высадил ребёнка из автобуса
В Ангарске перевозчик заплатит штраф за то, что высадил ребёнка из
Иркутская компания получит заем для производства комплектующих для МС-21
Иркутская компания получит заем для производства комплектующих для

Топ на сегодня

Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для
Создана математическая модель оптимальной международной торговли электроэнергией
Создана математическая модель оптимальной международной торговли
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Преимущества мебели лофт для офиса
Преимущества мебели лофт для офиса
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от

Еще по теме

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
Госдума в первом чтении приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах
Игорь Кобзев одобрил готовящийся законопроект о введении QR-кодов
Хубезов: законопроекты о QR-кодах доработают в Госдуме ко второму чтению