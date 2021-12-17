Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Госдума в первом чтении приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах

Госдума в первом чтении приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении в России обязательных QR-кодов при посещении общественных мест. За введение системы проголосовали 329 парламентариев, 87 высказались против и еще один воздержался. 

Ограничения планируется ввести 1 февраля. До этой даты QR-код можно будет получить, сдав ПЦР-тест на наличие инфекции, а после такая возможность будет только у россиян с медотводом. Действовать закон будет до 1 июня 2022 года.Согласно новой системе при посещении ресторанов, непродовольственных магазинов, культурных учреждений и массовых мероприятий граждане России будут обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию, медотвод от прививки или перенесенный ковид. 

При этом проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц. Для них разработают специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

В пленарном заседании Думы приняла участие вице-премьер России Татьяна Голикова. Как сообщает РБК, она заявила, что новый законопроект ничего существенно не меняет, а лишь узаконивает уже имеющуюся практику, поэтому инициатива не угрожает правам россиян.

Изначально правительство РФ разрабатывало еще один законопроект, предполагающий проверку QR-кодов при использовании россиянами междугородного транспорта, но его было решено снять с рассмотрения из-за большого количества негативных отзывов. Против введения подобных мер однозначно высказался и Владимир Путин.

Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей,

— сказал президент 14 декабря во время совещания с членами правительства.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Неизвестный купил NFT первой версии «Википедии» за $750 000
Неизвестный купил NFT первой версии «Википедии» за $750 000
Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
Balancer и Aave запустили DeFi-пулы нового поколения
Джек Дорси назвал членов совета директоров совместного с Jay-Z биткоин-фонда
Джек Дорси назвал членов совета директоров совместного с Jay-Z
16 жителей Иркутской области отдали мошенникам 2,5 млн рублей в попытке начать майнить
16 жителей Иркутской области отдали мошенникам 2,5 млн рублей в
ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году из-за рисков инфляции
ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году из-за рисков
CoinEx разыграет iPhone 13 и другие призы в честь своего дня рождения
CoinEx разыграет iPhone 13 и другие призы в честь своего дня рождения
Warhammer 40,000: Battlesector получит DLC с Некронами
Warhammer 40,000: Battlesector получит DLC с Некронами
Концепция закона о доступе в общественные места по ковид-сертификату принята в первом чтении
Концепция закона о доступе в общественные места по ковид-сертификату
Порнхаб подвёл статистику просмотра порно за 2021 год
Порнхаб подвёл статистику просмотра порно за 2021 год
В Польше показали одежду, которая показывает настроение человека и уровень стресса, теперь кажется, что за этим будущее
В Польше показали одежду, которая показывает настроение человека и
Next-gen версия Tropico 6 выйдет в марте 2022 года
Next-gen версия Tropico 6 выйдет в марте 2022 года
Из разработчиков Sniper Ghost Warrior Contracts 2 организовали студию Underdog Studio
Из разработчиков Sniper Ghost Warrior Contracts 2 организовали студию

Топ на сегодня

Дыхательные практики при кашле и насморке
Дыхательные практики при кашле и насморке
Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и
Создана математическая модель оптимальной международной торговли электроэнергией
Создана математическая модель оптимальной международной торговли
Стиль зумеров и тиктокеров: яркие цвета для уверенности в себе и копна кудрей — из чего состоит образ Яры Шахиди
Стиль зумеров и тиктокеров: яркие цвета для уверенности в себе и

Еще по теме

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
Концепция закона о доступе в общественные места по ковид-сертификату принята в первом чтении
Игорь Кобзев одобрил готовящийся законопроект о введении QR-кодов
Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна