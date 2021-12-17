Госдума в первом чтении приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах

Вадим Карасев

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении в России обязательных QR-кодов при посещении общественных мест. За введение системы проголосовали 329 парламентариев, 87 высказались против и еще один воздержался.

Ограничения планируется ввести 1 февраля. До этой даты QR-код можно будет получить, сдав ПЦР-тест на наличие инфекции, а после такая возможность будет только у россиян с медотводом. Действовать закон будет до 1 июня 2022 года.Согласно новой системе при посещении ресторанов, непродовольственных магазинов, культурных учреждений и массовых мероприятий граждане России будут обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию, медотвод от прививки или перенесенный ковид.

При этом проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц. Для них разработают специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

В пленарном заседании Думы приняла участие вице-премьер России Татьяна Голикова. Как сообщает РБК, она заявила, что новый законопроект ничего существенно не меняет, а лишь узаконивает уже имеющуюся практику, поэтому инициатива не угрожает правам россиян.

Изначально правительство РФ разрабатывало еще один законопроект, предполагающий проверку QR-кодов при использовании россиянами междугородного транспорта, но его было решено снять с рассмотрения из-за большого количества негативных отзывов. Против введения подобных мер однозначно высказался и Владимир Путин.

Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей,

— сказал президент 14 декабря во время совещания с членами правительства.

Ольга Петелина