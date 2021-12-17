Григорий Лепс высказался о своем здоровье

Певец Григорий Лепс сделал заявление после слухов о своей госпитализации. Последние несколько дней артист переживает сильные потрясения. Его супруга Анна Шаплыкова подала на развод после 20 лет брака, а вскоре артисту потребовалась срочная медицинская помощь. Поклонники подозревают, что музыкант попросту не выдержал расставания с возлюбленной. Григорий Лепс отказывался комментировать предстоящий развод, говоря журналистам, что у него все хорошо. Однако вскоре в СМИ заговорили о госпитализации артиста в больницу с давлением. В минувшую среду и вовсе поползли слухи, что ему потребовалась помощь психиатров. Говорили, музыкант попросту ушел в запой после неприятных событий в семье.Григорий Лепс Впрочем, сегодня 59-летний Лепс вышел на связь с поклонниками и рассказал, что происходило на самом деле. «Вас в очередной раз ввели в заблуждение, мол, я уже умер. Я столько раз умирал, что уже неизвестно на кладбище столько земли найдется, чтобы меня похоронили? Не дождетесь! У меня был гипертонический криз. Не очень сильный, но все-таки решил лечь в больницу», — говорит певец. Музыкант заявил, что провел в клинике всего один день и вернулся домой в хорошем самочувствии. «Вопросов к моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке и с сосудистыми. Такое просто бывает… Иногда человек срывается, имею ввиду физически. Слишком много работы, напряжения и всего того, что я делал, чтобы быть на плаву. Это не так просто. Мне уже не 20», — откровенничал артист. Несмотря на загруженность, Григорий не намерен отказываться от запланированных мероприятий. Так, он заявил, что обязательно проведет концерт «Рождество с Григорием Лепсом», который намечен на 19 декабря. «Я вас всех жду и всех люблю. Концерт состоится при любой погоде! Непременно буду! Не переживайте, со мной все в порядке», — успокоил фанатов звезда.