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Губернатор: Все свалки на берегах Байкала ликвидируют к 2024 году

Свалки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории планируется ликвидировать до конца 2024 года, сообщил 16 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Всего выявлено 16 многолетних площадок для складирования отходов, передает ТАСС.

Игорь Кобзев:
— Центральную экологическую зону до конца 2024 года мы освободим от свалок, которые сегодня имеются на территории лесного фонда, в населенных пунктах. Всего у нас 16 многолетних площадок для складирования отходов. В Слюдянском районе и на Голоустненском тракте есть две большие площадки с отходами, мы сделаем проектные решения, изыскания, и постараемся в 2023 году получить федеральное финансирование в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Остальные участки не имеют такой большой площади, в целом они до 5 га, мы готовы самостоятельно за счет регионального финансирования произвести уборку.

Игорь Кобзев отметил, что отходы должны быть не только вывезены, но и переработаны. Власти региона планируют подписать соглашение с компанией «Российский экологический оператор» о создании инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Предполагается, что инвестиции в это составят порядка восьми миллиардов рублей. Власти также рассчитывают привлечь ресурс Фонда развития промышленности, чтобы создать предприятия, которые будут производить продукцию из вторсырья.

В октябре пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщала, что в 2022 году необходимо инвентаризировать свалки на Байкальской природной территории, после чего начнется их ликвидация. В Иркутской области ликвидацией свалок на Байкале сейчас занимаются муниципалитеты и экоактивисты.

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По материалам: irk

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