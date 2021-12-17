Игра Queen’s Quest 5 доступна бесплатно на Xbox





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S игра Queen’s Quest 5 доступна бесплатно прямо сейчас. Релиз проекта состоялся сегодня, и он представляет собой приключение-головоломку.

В игре Queen’s Quest 5 простой геймплей, который привычен для игроков на мобильных устройствах, откуда эта игра и перебралась на консоли. Геймплей можно описать как «укажи и щелкни». Игроки должны искать различные предметы, перемещаться по локациям и погружаться в сюжет.

Queen’s Quest 5: Symphony of Death (Xbox Version)

Прошло несколько месяцев с тех пор, как злая королева потерпела поражение и волшебная страна Незерфолл была спасена, и теперь король Роберт снова просит вашей помощи. На этот раз все куда серьезнее.

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Как отмечает портал trueachievements, игра Queen’s Quest 5 является хорошим проектом для любителей зарабатывать достижения. За несколько часов (а при использовании гайдов и еще быстрее) можно выбить 1000 Gamerscore из условно-бесплатного проекта.

Отметим, что за реальные деньги в Queen’s Quest 5 можно купить различные подсказки, тогда как весь основной контент доступен бесплатно.

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