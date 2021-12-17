Инвестбанк LionTree изучит возможность принятия криптоплатежей

Американский инвестиционный банк LionTree рассматривает возможность принятия криптовалют в качестве средства оплаты, а также выпуск собственного токена в будущем. Об этом заявил глава организации Арье Бурков в письме по итогам года.

«Мы прошли долгий путь с момента первого разговора о цифровой валюте в 2012 году, когда дали каждому сотруднику по одному биткоину в рамках мозгового штурма. Мы продолжим эксперименты с тем, что ждет нас в будущем», — написал он.

Бурков назвал криптовалюты потенциальным инструментом расширения прав и возможностей людей. Он также подчеркнул, что индустрия цифровых активов стала «выходом для поколения, заблокированного в традиционной финансовой системе».

По словам главы LionTree, в 2021 году криптовалюты «стало невозможно игнорировать», поскольку рыночная капитализация этого рынка превысила $3 трлн. Специалист связывает бурный рост сектора с попытками инвесторов защитить свои позиции от инфляции, а также найти и обеспечить большую доходность.

Он отметил и проблемы, которые только предстоит решить индустрии. В частности, Бурковы выделил низкую энергоэффективность блокчейна и неудобные пользовательские интерфейсы криптовалютных продуктов.

Напомним, в ноябре финансовый конгломерат Citigroup заявил о запуске ориентированного на криптовалюты подразделения в рамках группы по обслуживанию институциональных клиентов.