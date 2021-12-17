Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инвестбанк LionTree изучит возможность принятия криптоплатежей

Инвестбанк LionTree изучит возможность принятия криптоплатежей


Американский инвестиционный банк LionTree рассматривает возможность принятия криптовалют в качестве средства оплаты, а также выпуск собственного токена в будущем. Об этом заявил глава организации Арье Бурков в письме по итогам года.


«Мы прошли долгий путь с момента первого разговора о цифровой валюте в 2012 году, когда дали каждому сотруднику по одному биткоину в рамках мозгового штурма. Мы продолжим эксперименты с тем, что ждет нас в будущем», — написал он.


Бурков назвал криптовалюты потенциальным инструментом расширения прав и возможностей людей. Он также подчеркнул, что индустрия цифровых активов стала «выходом для поколения, заблокированного в традиционной финансовой системе».


По словам главы LionTree, в 2021 году криптовалюты «стало невозможно игнорировать», поскольку рыночная капитализация этого рынка превысила $3 трлн. Специалист связывает бурный рост сектора с попытками инвесторов защитить свои позиции от инфляции, а также найти и обеспечить большую доходность.


Он отметил и проблемы, которые только предстоит решить индустрии. В частности, Бурковы выделил низкую энергоэффективность блокчейна и неудобные пользовательские интерфейсы криптовалютных продуктов.


Напомним, в ноябре финансовый конгломерат Citigroup заявил о запуске ориентированного на криптовалюты подразделения в рамках группы по обслуживанию институциональных клиентов.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
На улицах Иркутска построили 16 километров новых сетей освещения
На улицах Иркутска построили 16 километров новых сетей освещения
Chainalysis: на схемы rug pull пришлось 37% доходов мошенников за 2021 год
Chainalysis: на схемы rug pull пришлось 37% доходов мошенников за
Джастин Сан заявил об уходе из Tron Foundation
Джастин Сан заявил об уходе из Tron Foundation
Французский регулятор обязал Clearview AI удалить данные граждан
Французский регулятор обязал Clearview AI удалить данные граждан
Инвестбанк LionTree изучит возможность принятия криптоплатежей
Инвестбанк LionTree изучит возможность принятия криптоплатежей
Трейдер не исключил падения цены биткоина ниже $45 000
Трейдер не исключил падения цены биткоина ниже $45 000
Набиуллина: ЦБ не поддерживает инвестиции в криптовалюты из-за их непрозрачности и волатильности
Набиуллина: ЦБ не поддерживает инвестиции в криптовалюты из-за их
Ученые проследили, как возникают городские «острова тепла»
Ученые проследили, как возникают городские «острова тепла»
Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
Найден способ запустить кооператив в кампании Halo Infinite уже сейчас
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
В этом году не стоит ждать новостей по Hogwarts Legacy
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с потребностями экономики - Сергей Кравцов
Система подготовки кадров должна быть полностью синхронизирована с

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

В Счетной палате РФ заявили об ограниченности криптовалют как платежного средства
В РФ предложили приравнять криптовалюты к имуществу
Курс биткоина преодолел $11 тыс.
Отчет: треть управляющих хедж-фондами проинвестируют в криптовалюты