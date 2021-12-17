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Иркутская компания получит заем для производства комплектующих для МС-21

Иркутская компания получит заем для производства комплектующих для МС-21

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на 78 миллионов для производства комплектующих для самолета МС-21. Общий бюджет проекта составляет 168 миллионов рублей, из которых 54,8 миллиона рублей предоставит федеральный ФРП в виде льготного займа, а 23,5 млн рублей — Фонд развития промышленности Иркутской области в рамках федерально-региональной программы «Проекты развития».

Проект принадлежит компании «ПРОМТЕХ-Иркутск». Она была создана в Приангарье специально для работы с Иркутским авиазаводом, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области:
— Авиазавод нуждался в опытном поставщике комплектующих. Для снижения затрат на эти цели, а также для развития промышленности на территории региона была достигнута договоренность с инвестором о создании отдельного юрлица и полноценного производства в Приангарье. Инициаторы проекта уже имеют опыт создания производства комплектующих для авиа- и ракетостроения в европейской части России. В рамках проекта планируется производство комплектов бортовой кабельной и трубопроводной сети в объемах, соответствующих графику производства Иркутского авиационного завода, полностью удовлетворяя его спрос на эту продукцию.

На средства Фонда предприятие увеличит объемы производства комплектов бортовой кабельной сети и запустит производство бортовой трубопроводной сети для самолетов МС-21. Конечным потребителем продукции выступит "Корпорация «Иркут», которая занимается производством и сборкой воздушного судна. В ходе реализации проекта будет создано 76 новых рабочих мест, из них 28 высокопроизводительных.

Александр Горбунов, генеральный директор акционерного общества «ПРОМТЕХ-Иркутск»:
— Программы поддержки бизнеса, осуществляемые Фондом развития промышленности, дают возможность отечественным предприятиям наращивать производство, в том числе, по приоритетным для государства отраслям экономики. Для нашего предприятия инвестиции Фонда — это дополнительный стимул для опережающего развития производства уже выпускаемой продукции и запуска новой высокотехнологичной линии.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

Ранее сообщалось, что сертификацию самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, должны завершить в декабре 2021 года. Впервые самолет МС-21-300 поднялся в воздух 28 мая 2017 года, а уже в конце 2019 года осваивать воздушные просторы стал четвертый опытный МС-21-300. В конструкции МС-21 использованы современные материалы, в том числе композиционные, что привело к заметному снижению веса самолета, а передовая конструкция крыла обеспечила ему значительные преимущества в аэродинамике. Создается МС-21 корпорацией «Иркут», головным предприятием по этому проекту выступает Иркутский авиационный завод. Корпорация уже имеет 175 твердых заказов от отечественных компаний на поставку МС-21.

Справка
В 2021 году Фонд развития промышленности Иркутской области профинансировал 25 проектов на сумму 1,3 миллиарда рублей. Сумма налоговых поступлений за период реализации проектов составит 1,2 миллиарда рублей.

Предыдущая новость по этой теме:

В аэропорту Иркутска впервые совершил посадку авиалайнер МС-21-300

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По материалам: irk

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