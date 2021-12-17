Иркутская компания получит заем для производства комплектующих для МС-21

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на 78 миллионов для производства комплектующих для самолета МС-21. Общий бюджет проекта составляет 168 миллионов рублей, из которых 54,8 миллиона рублей предоставит федеральный ФРП в виде льготного займа, а 23,5 млн рублей — Фонд развития промышленности Иркутской области в рамках федерально-региональной программы «Проекты развития».

Проект принадлежит компании «ПРОМТЕХ-Иркутск». Она была создана в Приангарье специально для работы с Иркутским авиазаводом, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области:

— Авиазавод нуждался в опытном поставщике комплектующих. Для снижения затрат на эти цели, а также для развития промышленности на территории региона была достигнута договоренность с инвестором о создании отдельного юрлица и полноценного производства в Приангарье. Инициаторы проекта уже имеют опыт создания производства комплектующих для авиа- и ракетостроения в европейской части России. В рамках проекта планируется производство комплектов бортовой кабельной и трубопроводной сети в объемах, соответствующих графику производства Иркутского авиационного завода, полностью удовлетворяя его спрос на эту продукцию.

На средства Фонда предприятие увеличит объемы производства комплектов бортовой кабельной сети и запустит производство бортовой трубопроводной сети для самолетов МС-21. Конечным потребителем продукции выступит "Корпорация «Иркут», которая занимается производством и сборкой воздушного судна. В ходе реализации проекта будет создано 76 новых рабочих мест, из них 28 высокопроизводительных.

Александр Горбунов, генеральный директор акционерного общества «ПРОМТЕХ-Иркутск»:

— Программы поддержки бизнеса, осуществляемые Фондом развития промышленности, дают возможность отечественным предприятиям наращивать производство, в том числе, по приоритетным для государства отраслям экономики. Для нашего предприятия инвестиции Фонда — это дополнительный стимул для опережающего развития производства уже выпускаемой продукции и запуска новой высокотехнологичной линии.

Доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40% — это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций разработаны при участии ученых МГУ и предприятий Росатома. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии «АэроКомпозит-Ульяновск». При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

Ранее сообщалось, что сертификацию самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе, должны завершить в декабре 2021 года. Впервые самолет МС-21-300 поднялся в воздух 28 мая 2017 года, а уже в конце 2019 года осваивать воздушные просторы стал четвертый опытный МС-21-300. В конструкции МС-21 использованы современные материалы, в том числе композиционные, что привело к заметному снижению веса самолета, а передовая конструкция крыла обеспечила ему значительные преимущества в аэродинамике. Создается МС-21 корпорацией «Иркут», головным предприятием по этому проекту выступает Иркутский авиационный завод. Корпорация уже имеет 175 твердых заказов от отечественных компаний на поставку МС-21.

Справка

В 2021 году Фонд развития промышленности Иркутской области профинансировал 25 проектов на сумму 1,3 миллиарда рублей. Сумма налоговых поступлений за период реализации проектов составит 1,2 миллиарда рублей.

В аэропорту Иркутска впервые совершил посадку авиалайнер МС-21-300

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