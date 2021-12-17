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Иркутская область вошла в четыре региона Сибири и ДФО со сложной ситуацией с жильем для сирот

Наиболее проблемными регионами по предоставлению жилья детям-сиротам в Сибири и на Дальнем Востоке являются четыре региона — Иркутская и Кемеровская области, а также Приморский и Забайкальский края, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

Дмитрий Демешин:
– Самые проблемные из регионов Дальнего Востока и Сибири — Иркутская и Кемеровская области, Забайкалье и Приморье. В них жилье детям-сиротам приходится ожидать дольше всего.

Прокуроры контролируют расходование бюджетных средств, предусмотренных на жилье для выпускников детских домов, проверяют качество приобретаемого и строящегося жилья. Дмитрий Демешин отметил, что за последние полтора года прокурорами Сибири и Дальнего Востока в суды было направлено свыше 4,1 тысячи исков по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Он также добавил, что по инициативе прокуроров Республики Алтай, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Новосибирской и Омской областей, Чукотского автономного округа внедрен альтернативный вид поддержки в виде социальных выплат (жилищных сертификатов) на покупку квартир, предусмотрены субсидии, покрывающие текущую аренду жилья. Ранее была возможность только получения квартиры. Сейчас, по словам Дмитрия Демешина, с учетом принятых прокурорами мер правотворческого характера разработка аналогичных механизмов идет в республиках Бурятия, Тыва, Хакасия, в Забайкальском крае, Томской области.

Ранее сообщалось, что в 2021 году правительство Иркутской области обеспечило жильем 1 078 детей-сирот. 156 человек получили социальные выплаты на приобретение жилья, 922 предоставлены квартиры.

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В Иркутске дети-сироты получили ключи от квартир в Ленинском округе

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По материалам: irk

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