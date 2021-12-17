Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Из разработчиков Sniper Ghost Warrior Contracts 2 организовали студию Underdog Studio

Из разработчиков Sniper Ghost Warrior Contracts 2 организовали студию Underdog Studio


Издательство CI Games объявило, что команда специалистов, которая отвечала и отвечает за серию Sniper Ghost Warrior, теперь выделена в отдельную студию — Underdog Studio. Сейчас это команда примерно из 50 человек, которая работает в офисе CI Games в Варшаве. Это опытная группа специалистов, которая выпустила в 2021 году проект Sniper Ghost Warrior Contracts 2, получивший неплохие оценки от критиков и игроков.

В данный момент разработчики из Underdog Studio продолжают активно дорабатывать проект Sniper Ghost Warrior Contracts 2 и развивать его. Как отмечает ведущий креативный Underdog Studio Кентон Флетчер, название команды «идеально отражает решительный настрой и трудолюбие разработчиков».

Напомним, что в июне этого года состоялся релиз игры Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Сейчас у проекта 74 балла из 100 на Opencritic. Релиз проекта был омрачен проблемами на Xbox Series X | S, но разработчики их оперативно исправили.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В Польше показали одежду, которая показывает настроение человека и уровень стресса, теперь кажется, что за этим будущее
В Польше показали одежду, которая показывает настроение человека и
Next-gen версия Tropico 6 выйдет в марте 2022 года
Next-gen версия Tropico 6 выйдет в марте 2022 года
Из разработчиков Sniper Ghost Warrior Contracts 2 организовали студию Underdog Studio
Из разработчиков Sniper Ghost Warrior Contracts 2 организовали студию
На Xbox стала доступна бесплатная демо-версия Dragon Ball Z: Kakarot
На Xbox стала доступна бесплатная демо-версия Dragon Ball Z: Kakarot
Головоломка Lumote: The Mastermote Chronicles выйдет на Xbox в начале 2022 года
Головоломка Lumote: The Mastermote Chronicles выйдет на Xbox в начале
Nobody Saves The World «ушла на золото» — игра будет в Game Pass в день релиза
Nobody Saves The World «ушла на золото» — игра будет в Game Pass в
Cris Tales получает крупное обновление с новым персонажем
Cris Tales получает крупное обновление с новым персонажем
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты ЭИСИ обсудили эффективность применения сертификатов вакцинации в общественных местах
Эксперты ЭИСИ обсудили эффективность применения сертификатов
В Ивановской области, в Шуе, в 2022 году откроется детский технопарк «Кванториум»
В Ивановской области, в Шуе, в 2022 году откроется детский технопарк
Учитель-блогер показывает детям, как использовать соцсети для саморазвития
Учитель-блогер показывает детям, как использовать соцсети для

Топ на сегодня

Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только

Еще по теме

Разработчики Shadow Warrior 3 показали новый трейлер с геймплеем
DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный консольный эксклюзив Xbox
Sniper Elite 5 анонсировали, представили трейлер — игра будет в Game Pass в день релиза
Игры, DLC, бандлы для Xbox со скидками больше 85% в рамках «Черной пятницы»