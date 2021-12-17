Из разработчиков Sniper Ghost Warrior Contracts 2 организовали студию Underdog Studio





Издательство CI Games объявило, что команда специалистов, которая отвечала и отвечает за серию Sniper Ghost Warrior, теперь выделена в отдельную студию — Underdog Studio. Сейчас это команда примерно из 50 человек, которая работает в офисе CI Games в Варшаве. Это опытная группа специалистов, которая выпустила в 2021 году проект Sniper Ghost Warrior Contracts 2, получивший неплохие оценки от критиков и игроков.

В данный момент разработчики из Underdog Studio продолжают активно дорабатывать проект Sniper Ghost Warrior Contracts 2 и развивать его. Как отмечает ведущий креативный Underdog Studio Кентон Флетчер, название команды «идеально отражает решительный настрой и трудолюбие разработчиков».

Напомним, что в июне этого года состоялся релиз игры Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Сейчас у проекта 74 балла из 100 на Opencritic. Релиз проекта был омрачен проблемами на Xbox Series X | S, но разработчики их оперативно исправили.