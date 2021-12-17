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Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум показывает, как стать звездой вечеринки

Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум показывает, как стать звездой вечеринки

Светская Москва веселится так интенсивно, что, разглядывая хронику, можно подумать, что только у ее представителей и есть силы под конец года. Но рождественские вечеринки сейчас в разгаре и за океаном: на днях на праздник в Голливуде своих друзей собрал бренд Dundas.

Звездой вечера стала 48-летняя Хайди Клум, которая выбрала для выхода в свет запоминающийся образ — яркое мини-платье из коллекции Dundas x Revolve и ботфорты с вышивкой. Среди гостей вечера также были Алессандра Амбросио с бойфрендом Ричардом Ли, Мария Бакалова, Джессика Харт и другие.


Хайди Клум


Алессандра Амбросио и Ричард Ли
Эванджело Бусис, Алессандра Амбросио и Питер Дундас
Джессика Харт и Джеймс Киркхэм
Мария Бакалова
Алексис Рен

В инстаграме Хайди, впрочем, поспешила сначала похвастаться не своим образом, а очередными успехами дочери Лени в модельном бизнесе. Клум опубликовала несколько кадров со съемок Лени для американского Elle. С того момента как Лени дебютировала в модном бизнесе в конце прошлого года, Хайди активно поддерживает дочь и старается не пропускать самых важных моментов в ее карьере.


Лени Клум
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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