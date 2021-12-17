Яркое мини-платье и "расписные" ботфорты: Хайди Клум показывает, как стать звездой вечеринки

Вадим Карасев

Светская Москва веселится так интенсивно, что, разглядывая хронику, можно подумать, что только у ее представителей и есть силы под конец года. Но рождественские вечеринки сейчас в разгаре и за океаном: на днях на праздник в Голливуде своих друзей собрал бренд Dundas.

Звездой вечера стала 48-летняя Хайди Клум, которая выбрала для выхода в свет запоминающийся образ — яркое мини-платье из коллекции Dundas x Revolve и ботфорты с вышивкой. Среди гостей вечера также были Алессандра Амбросио с бойфрендом Ричардом Ли, Мария Бакалова, Джессика Харт и другие.





Хайди Клум





Алессандра Амбросио и Ричард ЛиЭванджело Бусис, Алессандра Амбросио и Питер ДундасДжессика Харт и Джеймс КиркхэмМария БакаловаАлексис Рен

В инстаграме Хайди, впрочем, поспешила сначала похвастаться не своим образом, а очередными успехами дочери Лени в модельном бизнесе. Клум опубликовала несколько кадров со съемок Лени для американского Elle. С того момента как Лени дебютировала в модном бизнесе в конце прошлого года, Хайди активно поддерживает дочь и старается не пропускать самых важных моментов в ее карьере.





Лени КлумНадя Бесчетникова