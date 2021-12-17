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Как встречать Новый 2022 год по фэн-шуй

Как встречать Новый 2022 год по фэн-шуй

Встреча Нового года — радостное событие, и отметить его можно по традициям фэн-шуя. Благодаря китайскому учению каждый сможет привлечь в жизнь удачу и процветание на весь 2022 год.


Отметить Новый год важно так, чтобы последующие 12 месяцев были удачными, и для этого важно снискать благосклонность нового покровителя. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к учению фэн-шуй, чтобы встретить 2022 год успешно. Создать праздничную атмосферу помогут правильно выбранные наряды и украшения, а также удачная сервировка стола и подарки.

1. Уборка. По правилам фэн-шуй встречать Новый год нужно в чистоте, и перед тем, как заняться украшением своего жилища, нужно тщательно убраться. Важно обраттить внимание не только на чистые полы, но и разобраться с вещами: часть их них нужно раздать или выбросить, чтобы не захламлять жилище и не притягивать в дом несчастья. Чистота и порядок помогут притянуть энергетику благополучия, богатства и процветания.

2. Место для елки. По правилам китайского учения все предметы нужно расставлять по зонам, чтобы направить энергию в нужное русло и достичь процветания. Ель, главное украшения праздника, стоит поставить в определенную зону, чтобы привлечь нужные перемены:


южный сектор отвечает за репутацию и признание;
юго-западный — за гармонию в личной жизни;
юго-восточный сектор отвечает за материальное благополучие;
центр комнаты отвечает за крепкое здоровье всей семьи;
западный сектор поможет зачать и родить здоровое потомство;
восточный сектор отвечает за семейное счастье;
северный сектор поможет обрести успех в деловой среде, начать карьерный путь;
северо-западная зона поможет обрести единомышленников.

3. Украшения. На ель обязательно вешают символы фэн-шуй: шары с китайскими иероглифами, монету на ленте. Немаловажным будет и размещение фигурки нового покровителя — Тигра. Поставить его можно и под ель, и на праздничный стол.


4. Талисманы. В 2022 году под покровительством Тигра особенно актуальными будут копилки, которые помогут сохранить и приумножить благосостояние семьи. Для этих целей стоит использовать копилки в форме быков или свиней.

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По материалам: dailyhoro.ru

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