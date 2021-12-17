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Концепция закона о доступе в общественные места по ковид-сертификату принята в первом чтении

Концепция закона о доступе в общественные места по ковид-сертификату принята в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с данными прививке, медотводе или перенесенной болезни.

В правительстве уточнили, что согласно изменениям в законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", совершеннолетние граждане получат право посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Ограничения не затронут аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля лица, не имеющие ковид-сертификатов , для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Как отмечали в кабмине, при этом "решение об использовании ковид-сертификатов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти". В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

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По материалам: uposters.ru

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