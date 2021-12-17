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Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак

Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов признался, что ему сложно раскрываться перед женой. Два года назад Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Журналист не раз отмечала, что влюбилась в интеллект возлюбленного. Сам режиссер также не упускает случая осыпать супругу комплиментами. Недавно режиссер дал откровенное интервью Ирине Безруковой. В ходе беседы Богомолов поделился творческими планами, а также коснулся темы личной жизни. В частности, он рассказал, какой бывает дома, казалось бы, холодная и строгая Ксения Собчак. «Она женщина, очень-очень женщина. И эта женская составляющая не отменяет в ней профессиональных качеств, — заявил постановщик. — Как и в любом человеке, в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света. Ксения прекрасная женщина. Мне это в ней нравится. А уж какой она человек, я тоже могу говорить бесконечно».
Константин Богомолов и Ксения Собчак 46-летний Константин отметил, что они с Ксенией безумно похожи и им невероятно интересно друг с другом. Однако режиссер пока еще остается скрытным человеком. «Я очень многие вещи предпочитаю решать в себе, — признался он. — Потому что, когда ты исповедуешься, делишься чем-то, есть ощущение, что ты обременяешь другого. Это скорее проблема, что я не доверяю. Близкий человек может испытывать радость, помогая мне или выслушивая. Но с этим тоже надо работать. Это вопрос доверия. Не думаю, что я все могу доверить близкому человеку, не потому что не доверяю. Я привык сам собой решать все это. Не уверен, что другому это может быть вообще интересно». Впрочем, Собчак все же удается находить подход к мужу и тот постепенно раскрывается. «Любовь — это свобода. Она освобождает человека. Один может наложить на любимого гири и закончится все плохо», — говорил он в YouTube-шоу «Начало».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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