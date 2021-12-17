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Kraken Ventures привлекла $65 млн для инвестиций в криптостартапы

Kraken Ventures привлекла $65 млн для инвестиций в криптостартапы


Венчурная компания Kraken Ventures привлекла $65 млн в свой первый фонд, который инвестирует в криптовалютные и технологические стартапы на ранних стадиях.


Согласно пресс-релизу, особое внимание Kraken Ventures Fund I уделит таким областям, как финансовая инфраструктура, Web 3.0, DeFi, потребительским криптовалютным протоколам, а также сферам вспомогательных технологий — искусственного интеллекта и машинного обучения.


Биткоин-биржа Kraken запустила Kraken Ventures в виде независимого инвестиционного фонда в феврале 2021 года. Компанию возглавил бывший глава по корпоративному развитию Брендон Гат.


Фирма уже сделала ряд инвестиций, включая Blockdaemon, Anchorage, Messari, Hashflow, Acala и pStake.


"Наш долгосрочный взгляд на инвестиции и возможность использовать опыт Kraken в создании действительно глобальной масштабируемой платформы способствовали интересу инвесторов. Сейчас мы стремимся вложить эти деньги в работу и помочь некоторым из самых инновационных проектов и их талантливым основателям ускорить развитие своих компаний и протоколов", — заявил Брендон Гат.


Фонд нацелен на первоначальные инвестиции в размере от $500 000 до $2 млн.


Kraken Ventures имеет штаб-квартиру в Остине (Техас), а часть команды базируется в Лондоне. В рамках глобального расширения бизнеса фирма недавно наняла в качестве главы европейского отделения Лоренса Де Портера, бывшего вице-президента британской венчурной компании Dawn Capital.


Напомним, в ноябре филиал Kraken в Великобритании получил лицензию на работу в стране.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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