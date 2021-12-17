Кристина Асмус с дочерью месяц провела в больнице

Актриса Кристина Асмус рассказала, через какой ад прошла. Артистка безумно рада, что этот год наконец-то подходит к концу. Артистка, как выяснилось, пережила очень тяжелый ноябрь и начало декабря. Причиной переживаний звезды фильма «Текст» стали проблемы со здоровьем, которые коснулись не только её саму, но и дочку Анастасию. Актриса рассказала, что последние несколько недель провела в больницах. Сначала в тяжелом состоянии госпитализировали её ребенка. Потом вызывать «скорую» пришлось уже самой Кристине. Она решила не афишировать диагнозы, но сказала, что лечиться ей пришлось долго. Из-за терапии сорвалось несколько спектаклей с участием Асмус. «Адский ноябрь у нас был… 😰 Не писала об этом, потому что много всего навалилось… 🤒 Мы месяц провели в больнице. Сначала с ребёнком и её кишечной инфекцией лежала, потом я одна с гриппом и жёсткой лихорадкой, потом опять с дочкой, но уже другая история… 😭 Плюс осложнения у меня начались… Столько Скорых мы в жизни не вызывали… 🚑🤷🏼‍♀️ И антибиотиков море 💊 Впервые из-за меня несколько спектаклей отменили 🙈 И впервые я не выписывалась из больниц раньше и не рвалась до конца больничного никуда… 📆 Хотела, чтоб эти заразы уже прошли наконец.Кристина Асмус с дочерью Короче, не буду всего описывать. Просто… Вакцинируйтесь, друзья 🩺💉 Болеть - очень и очень больно. И от гриппа прививайтесь. И от ковида. И берегите себя и окружающих 🙏🏻😌», — призвала Асмус. Актриса добавила, что сейчас они с дочкой уже чувствуют себя хорошо. Еще две недели назад Кристина вернулась к работе и выходам в свет, которыми она хвасталась в своем Инстаграме. Ранее стало известно, что в семье Асмус случилась трагедия. От коронавирусной инфекции скончался дедушка кинозвезды, который активно участвовал в её воспитании. Так получилось, что о смерти своего родственника она узнала не от врачей, а от агентов похоронного бюро. Кристина очень тяжело переживала потерю дедушки, у которого она в детстве гостила каждое лето.