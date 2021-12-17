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Лера Кудрявцева рассказала об издевательствах в садике

Лера Кудрявцева рассказала об издевательствах в садике
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась ужасным инцидентом. Звезда поделилась болезненным воспоминанием из детства, связанным с советским детским садом. Ведущая призналась, что была в детстве той самой «малоежкой», которую нужно уговаривать есть. Будущей звезде приходилось терпеть наказания за то, что она не следовала примеру своих друзей. Иногда методы воспитателей переходили границы дозволенного. Ведущая шоу «Секрет на миллион» рассказала, что однажды ей на голову вылили тарелку борща. Сделала это воспитательница, которую разозлил отказ Кудрявцевой от еды. Пережитое унижение и удивление мамы, обнаружившей в волосах ребенка остатки блюда, навсегда врезались в её память. Прошло столько лет, а Лера до сих пор помнит этот случай.
Лера Кудрявцева «Я категорически отказывалась есть и однажды Мама пришла забирать меня из сада , а у меня на голове был борщ 🤷‍♀️Воспитатель просто вылил мне его на голову, потому, что я стискивала зубы . Это было в СССР и я вот с ужасом представляю если бы это случилось в наше время 😂», — поделилась Лера. Многие написали, что поступок воспитательницы был очень гнусным. Кудрявцева считает, что сейчас такой ужас в дошкольных учреждениях уже не происходит. Накануне ведущая побывала на первом новогоднем празднике её дочки Маши. Ребенку ведущей досталась в утреннике роль снежинки. Лера сказала, что мероприятие получилось трогательным до слез. Недавно, кстати, ведущая оказалась в менее унизительной, но всё же достаточно необычной ситуации. Во время «Песни года» Сергей Лазарев при всех вырвал из её прически клок накладных волос. Кудрявцева посмеялась над собой и не стала обижаться на подставившего её приятеля. Кстати, этот концерт для Леры закончился судорогами и вызовом «скорой».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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