Лера Кудрявцева сняла на видео первый утренник 3-летней дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров побывали на первом утреннике 3-летней дочки в детском саду, где Маша пела песни в костюме снежинки. Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает дочь. Звездные родители пришли к Маше на первый утренник. Малышка, конечно же, выступала в роли снежинки. 3-летняя девочка вела себя весьма раскованно, она не испугалась большого числа гостей. Маша вместе с другими детьми пела новогодние песни на русском и даже на английском языках. Она очень старалась. «Наш первый утренник ⛄Снежинки ❄️😂 Наши снежинки ❄️ снеговики и подарки - это просто волшебно 😂Ну до слёз милота. Отличный утренник ☃️🎄🌲❄️»— поделилась Лера Кудрявцева. «Маша очень красивая снежинка ❄», «Какая милая снежинка❤️», «😂😂Машуня - лапуня!!!👏», «Такие хорошенькие, Машенька такая нежная, снежинка, супер👍👍👍», «Первое видео: королеве не нужна пара, королева одна!😂😂😂», «😍Это самая приятная милость 😍», «Машенька - чудесная девочка😍😍😍», — откликнулись поклонники в Instagram. К слову, звездные родители выбрали для дочери один из лучших образовательных центров — гимназию имени Е. М. Примакова. Здесь обучение ведется в билингвальной среде.