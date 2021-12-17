Литва хочет втянуть Евросоюз в ее конфликт с Китаем

Вадим Карасев

Власти Литвы решили, что наступило время привлекать Евросоюз к конфликту с Китаем, — как сообщает Reuters, президент Гитанас Науседа намерен вскоре обсудить проблему с Брюсселем. На первом этапе планируется донести донести суть конфликта до партнеров.

По словам советника главы государства Асты Скайсгирите, Вильнюс ожидает от Европы "максимально широких" экономических действий. Одно из главных обвинений, звучащих в отношении Пекина, заключается в попытках запугивания дипломатов.

На данный момент официальный Вильнюс эвакуировал группу из 19 человек — это работники посольства в КНР и их родственники. Дипмиссия пока продолжит работать дистанционно. Китай планировал аннулировать удостоверения личности дипломатов, но не успел этого сделать. В Вильнюсе указывают, что китайская сторона успела нарушить ряд международных договоров, попытавшись в одностороннем порядке изменить статус официальных представителей другого государства.

Как сообщал Ruposters, недавно власти Литвы открыли горячую линию для приема жалоб на Китай. У прибалтийской страны сейчас наблюдаются ощутимые проблемы с импортом.

В начале декабря Китай вычеркнул Литву из своего таможенного реестра. Пекин также решил понизить дипломатические отношения до уровня поверенных в делах после открытия представительства Тайваня в республике. Китай, который считает Тайвань своей частью, отозвал посла и предписал литовскому покинуть страну, а также отменил железнодорожные перевозки через литовскую территорию. Пекин также угрожает транснациональным корпорациям, имеющим связи с этой страной.