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Лунный день сегодня 17 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 17 декабря 2021 года

Сегодня Луна окажется в выгодном для нас положении. Несмотря на это, лучше не упускать рекомендации лунного календаря, ведь они предостерегут вас от напрасных рисков и расскажут, в какие сферы стоит направить энергию.


Не только звезды или Луна влияют на нашу судьбу, но и наши собственные мысли. Получать желаемое чаще всего нам помогает самовнушение, поэтому постарайтесь обрести уверенность в себе и избавиться от лишних сомнений. В таком случае решить проблемы этого дня будет гораздо проще.

Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Растущая Луна переходит в Знак Близнецов. Это говорит о том, что нас ждет яркий и приятный день, благоприятный для работы и общения.

Магнитные бури 17 декабря: на Солнце не было серьезных вспышек. Сегодня нам ничто не угрожает.

Что принесет удачу сегодня


яркий внешний вид;
смена обстановки;
общение;
преображение внешности;
работа в команде.

Что отпугнет успех в этот день


безответственность;
уныние;
апатия;
длительное уединение.

Домашние дела по лунному календарю

Луна не станет для нас большим помощником в делах по дому, но это не значит, что заниматься ими нельзя. Сегодня можно относить обувь или гаджеты в ремонт, сдавать одежду в химчистку, заказывать что-то в интернете. Не нужно тратить свое время на то, что вам не нравится делать по определению. Предпочтительные дела для дома по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, — отдых, общение с близкими, обучение, релаксация.

Одежда и талисманы на эту пятницу

Астрологи рекомендуют сегодня не бояться смелых цветовых комбинаций и необычного стиля в одежде. Сегодня многим из нас понадобится сделать решительный рывок к своим целям, поэтому не брезгуйте красным оттенком. Поверить в свои силы поможет желтый, а сохранить физическую активность на весь день — зеленый.


Талисманом дня станут золотые украшения, которые отлично сочетаются с минералами стихии Воздуха: цитрин, малахит, лунный камень. Смело комбинируйте.

Любовь и общение в 13 лунный день

В любви важно дать партнеру возможность заниматься его личными делами, не забрасывать его различными указаниями и просьбами. Свобода друг от друга в такое время — вполне нормальное явление. Все, кто хочет посвятить время второй половинке, смогут это сделать. Главное, чтобы любимый человек не был против.


Что касается дружеских и деловых отношений, то Близнецы располагают к совместным делам. Сегодня наше окружение может сформировать наше настроение и отношение к делам. Приятные и ответственные люди — вот с кем стоит поддержать связь.

Финансы и работа 17 декабря

Благоприятна работа в коллективе — в такой день люди больше нацелены на сотрудничество, а не на соперничество. Несмотря на то, что уже конец рабочей недели, хороши будут новые дела: они расшевелят вас, добавят мотивации и энергии, особенно если завершатся успехом.

Не стоит зря рисковать деньгами, вкладываться в сомнительные проекты. А вот умеренный шопинг сегодня будет вполне полезным и эффективным. Под влиянием Близнецов и растущей Луны можно тратить средства на преображение внешности, развлечения. У продавцов будет хорошая выручка, а покупатели останутся довольны своим выбором.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Луна растет, отдавая много энергии, но в конечном итоге вам самим решать, куда ее направить. В этот день астрологи советуют всем людям не засиживаться допоздна на работе. Вечер пятницы лучше провести дома или в приятном месте с друзьями, коллегами, близкими.

Пребывание Луны в Близнецах благотворно скажется на общем психологическом тонусе. У многих из нас будет приподнятое настроение. Можно отправляться в поездки, менять обстановку. Очень полезным это будет для тех, кто ощущает некий застой в жизни. Настало время перемен.

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По материалам: dailyhoro.ru

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