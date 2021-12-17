Лунный день сегодня 17 декабря 2021 года
Сегодня Луна окажется в выгодном для нас положении. Несмотря на это, лучше не упускать рекомендации лунного календаря, ведь они предостерегут вас от напрасных рисков и расскажут, в какие сферы стоит направить энергию.
Не только звезды или Луна влияют на нашу судьбу, но и наши собственные мысли. Получать желаемое чаще всего нам помогает самовнушение, поэтому постарайтесь обрести уверенность в себе и избавиться от лишних сомнений. В таком случае решить проблемы этого дня будет гораздо проще.
Фаза Луны: начинается 13 лунный день. Растущая Луна переходит в Знак Близнецов. Это говорит о том, что нас ждет яркий и приятный день, благоприятный для работы и общения.
Магнитные бури 17 декабря: на Солнце не было серьезных вспышек. Сегодня нам ничто не угрожает.
Что принесет удачу сегодня
яркий внешний вид;
смена обстановки;
общение;
преображение внешности;
работа в команде.
Что отпугнет успех в этот день
безответственность;
уныние;
апатия;
длительное уединение.
Домашние дела по лунному календарю
Луна не станет для нас большим помощником в делах по дому, но это не значит, что заниматься ими нельзя. Сегодня можно относить обувь или гаджеты в ремонт, сдавать одежду в химчистку, заказывать что-то в интернете. Не нужно тратить свое время на то, что вам не нравится делать по определению. Предпочтительные дела для дома по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru, — отдых, общение с близкими, обучение, релаксация.
Одежда и талисманы на эту пятницу
Астрологи рекомендуют сегодня не бояться смелых цветовых комбинаций и необычного стиля в одежде. Сегодня многим из нас понадобится сделать решительный рывок к своим целям, поэтому не брезгуйте красным оттенком. Поверить в свои силы поможет желтый, а сохранить физическую активность на весь день — зеленый.
Талисманом дня станут золотые украшения, которые отлично сочетаются с минералами стихии Воздуха: цитрин, малахит, лунный камень. Смело комбинируйте.
Любовь и общение в 13 лунный день
В любви важно дать партнеру возможность заниматься его личными делами, не забрасывать его различными указаниями и просьбами. Свобода друг от друга в такое время — вполне нормальное явление. Все, кто хочет посвятить время второй половинке, смогут это сделать. Главное, чтобы любимый человек не был против.
Что касается дружеских и деловых отношений, то Близнецы располагают к совместным делам. Сегодня наше окружение может сформировать наше настроение и отношение к делам. Приятные и ответственные люди — вот с кем стоит поддержать связь.
Финансы и работа 17 декабря
Благоприятна работа в коллективе — в такой день люди больше нацелены на сотрудничество, а не на соперничество. Несмотря на то, что уже конец рабочей недели, хороши будут новые дела: они расшевелят вас, добавят мотивации и энергии, особенно если завершатся успехом.
Не стоит зря рисковать деньгами, вкладываться в сомнительные проекты. А вот умеренный шопинг сегодня будет вполне полезным и эффективным. Под влиянием Близнецов и растущей Луны можно тратить средства на преображение внешности, развлечения. У продавцов будет хорошая выручка, а покупатели останутся довольны своим выбором.
Настроение и здоровье по лунному календарю
Луна растет, отдавая много энергии, но в конечном итоге вам самим решать, куда ее направить. В этот день астрологи советуют всем людям не засиживаться допоздна на работе. Вечер пятницы лучше провести дома или в приятном месте с друзьями, коллегами, близкими.
Пребывание Луны в Близнецах благотворно скажется на общем психологическом тонусе. У многих из нас будет приподнятое настроение. Можно отправляться в поездки, менять обстановку. Очень полезным это будет для тех, кто ощущает некий застой в жизни. Настало время перемен.