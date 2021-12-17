Магическая уборка перед Новым годом: как привести жизнь в порядок за 2 недели

Вадим Карасев

Новогодние праздники — прекрасная пора, но подготовка к ним бывает утомительной. Нужно продумать многое: подарки, декор, наряды, а также обязательно провести магическую уборку. С ее помощью получится не только привести жилище в порядок, но и привлечь удачу на весь год.

Уборка дома перед новогодними праздниками — непростая задача, однако благодаря ей получится освободить дом от всего лишнего и насладиться чистотой жилища. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют приступать к уборке без спешки, но и не медлить.

Правила магической уборки просты:

избавляться от всего ненужного;использовать простые ритуалы;наслаждаться процессом.

Благодаря такому подходу будет проще привести свое жилище в порядок и встретить Новый год во всеоружии.

1. Расхламление пространства. Для этой части уборки важно определить одну группу вещей, например, одежду, и собрать ее со всего дома в одну кучу. Такая тактика поможет осознать количество предметов гардероба и избавиться от всего, что кажется лишним. Выбросить однозначно нужно старые и рваные вещи, а те, что малы, разонравились или лежат без дела, можно отдать на благотворительность. Поступать так нужно со всеми вещами в доме, последовательно разделив их на категории. После одежды тщательной проверке стоит подвергнуть кухонные шкафы, чтобы убрать ненужную посуду, контейнеры и прочие неиспользуемые мелочи.

2. Влажная уборка. Мыть полы будет веселее, если приготовить денежную воду и проговаривать заговор на привлечение финансов. Благодаря такому способу получится не только навести порядок в доме, но и привлечь денежную удачу. Мыть полы, окна, двери и потолки важно поэтапно, распределяя нагрузку. Не исключено, что на такую уборку потребуется не один день.

3. Декор. Новогодние праздники — время чудес, а значит, стоит присмотреться к своему жилищу, чтобы создать сказочное настроение. Для этих целей стоит поменять шторы, постелить чистое постельное белье или купить новое, оформленное в новогодней тематике, развесить яркие гирлянды и украсить елку. Добавят настроения и декоративные наклейки на окнах.