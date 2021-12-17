Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей

Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Журналистка Маргарита Симоньян обычно публикует фото своих детей, закрывая их лица смайлами, но сегодня она показала, как они выглядят. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вместе с режиссером Тиграном Кеосаяном растят троих общих наследников. Их дочери Марьяне 8 лет, сыну Баграту 7 лет, а малышке Маро 2 года. Звездная мама в личном блоге опубликовала свое архивное фото и снимки детей, не скрывая их лица.
Маргарита Симоньян в детстве Поклонники посчитали, что больше всех на журналистку похож ее сын. А девочки растут копиями своего отца.
Марьяна Кеосаян «Как думаете, кто из детей больше на меня похож?» — обратилась к своим подписчикам Маргарита.
«Баграт»,- первой ответила Татьяна Навка.
Баграт Кеосаян «Баграт 100%», «Самая младшенькая😍😍😍», «Баграт - копия вы», «Сыночек конечно же!!!», «Сынок 🔥», «Багратик, копия мамочка!», «Маргарита, сын похож на маму, доченьки - на папу, и это здорово, ребята все счастливыми будут ❤️», «Такие славные детки. Мне кажется, все трое больше похожи на маму, а больше всех Багратик👍», «Все! Сыночек, в особенности👍», «Все похожи, но сынок особенно», «Сын - на вас, старшая - на папу, Маро - на бабушку», «Багратик - ваша копия», — откликнулись подписчики в Instagram.
Маро Кеосаян Напомним, в августе 2013 года у журналистки и режиссера Тиграна Кеосаяна родилась общая дочь. Девочку назвали Марьяной. В сентябре 2014 года в семье появился на свет сын Баграт. А 19 октября 2019 года знаменитость родила малышку Маро. К слову, наследники звездных родителей с малых лет учат пять языков. Старшие наследники уже бегло говорят, пишут и читают на русском, армянском, английском, французском и китайском. С ними работают только носители языка.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Всеволожский детский технопарк «Кванториум» запустил акцию к Новому году
Всеволожский детский технопарк «Кванториум» запустил акцию к Новому
В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году школы смогут принять 43 педагогов
В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году
В Ингушетии открыли Дом «Юнармии»
В Ингушетии открыли Дом «Юнармии»
В Москве назвали победителей и призеров «Кубка Героев» за 2020/21 учебный год
В Москве назвали победителей и призеров «Кубка Героев» за 2020/21
В Свердловской области в 2022 году появятся еще два детских технопарка «Кванториум»
В Свердловской области в 2022 году появятся еще два детских
В Мининском университете открылся педагогический технопарк
В Мининском университете открылся педагогический технопарк
Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует
Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует
Анастасия Макеева жестко высказалась о воспитании детей
Анастасия Макеева жестко высказалась о воспитании детей
Дмитрий Шепелев ощущает себя дедом
Дмитрий Шепелев ощущает себя дедом
Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Сергей Лазарев рассказал о причинах распада группы Smash!! и ссорах с Топаловым
Сергей Лазарев рассказал о причинах распада группы Smash!! и ссорах с
Александр Васильев заявил, что женщины перестают быть сексуальными
Александр Васильев заявил, что женщины перестают быть сексуальными

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях
Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях

Еще по теме

Симоньян родила дочь
Маргарита Симоньян призналась, что ждет третьего ребенка
Маргарита Симоньян стала мамой в третий раз
Ольга Бузова подарила новорожденной дочери Маргариты Симоньян брендовые вещи