Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей

Журналистка Маргарита Симоньян обычно публикует фото своих детей, закрывая их лица смайлами, но сегодня она показала, как они выглядят. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вместе с режиссером Тиграном Кеосаяном растят троих общих наследников. Их дочери Марьяне 8 лет, сыну Баграту 7 лет, а малышке Маро 2 года. Звездная мама в личном блоге опубликовала свое архивное фото и снимки детей, не скрывая их лица.Маргарита Симоньян в детстве Поклонники посчитали, что больше всех на журналистку похож ее сын. А девочки растут копиями своего отца.Марьяна Кеосаян «Как думаете, кто из детей больше на меня похож?» — обратилась к своим подписчикам Маргарита.«Баграт»,- первой ответила Татьяна Навка.Баграт Кеосаян «Баграт 100%», «Самая младшенькая😍😍😍», «Баграт - копия вы», «Сыночек конечно же!!!», «Сынок 🔥», «Багратик, копия мамочка!», «Маргарита, сын похож на маму, доченьки - на папу, и это здорово, ребята все счастливыми будут ❤️», «Такие славные детки. Мне кажется, все трое больше похожи на маму, а больше всех Багратик👍», «Все! Сыночек, в особенности👍», «Все похожи, но сынок особенно», «Сын - на вас, старшая - на папу, Маро - на бабушку», «Багратик - ваша копия», — откликнулись подписчики в Instagram.Маро Кеосаян Напомним, в августе 2013 года у журналистки и режиссера Тиграна Кеосаяна родилась общая дочь. Девочку назвали Марьяной. В сентябре 2014 года в семье появился на свет сын Баграт. А 19 октября 2019 года знаменитость родила малышку Маро. К слову, наследники звездных родителей с малых лет учат пять языков. Старшие наследники уже бегло говорят, пишут и читают на русском, армянском, английском, французском и китайском. С ними работают только носители языка.