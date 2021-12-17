Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Сегодня, 19:40
Журналистка Маргарита Симоньян обычно публикует фото своих детей, закрывая их лица смайлами, но сегодня она показала, как они выглядят. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян вместе с режиссером Тиграном Кеосаяном растят троих общих наследников. Их дочери Марьяне 8 лет, сыну Баграту 7 лет, а малышке Маро 2 года. Звездная мама в личном блоге опубликовала свое архивное фото и снимки детей, не скрывая их лица.
Маргарита Симоньян в детстве Поклонники посчитали, что больше всех на журналистку похож ее сын. А девочки растут копиями своего отца.
Марьяна Кеосаян «Как думаете, кто из детей больше на меня похож?» — обратилась к своим подписчикам Маргарита.
«Баграт»,- первой ответила Татьяна Навка.
Баграт Кеосаян «Баграт 100%», «Самая младшенькая😍😍😍», «Баграт - копия вы», «Сыночек конечно же!!!», «Сынок 🔥», «Багратик, копия мамочка!», «Маргарита, сын похож на маму, доченьки - на папу, и это здорово, ребята все счастливыми будут ❤️», «Такие славные детки. Мне кажется, все трое больше похожи на маму, а больше всех Багратик👍», «Все! Сыночек, в особенности👍», «Все похожи, но сынок особенно», «Сын - на вас, старшая - на папу, Маро - на бабушку», «Багратик - ваша копия», — откликнулись подписчики в Instagram.
Маро Кеосаян Напомним, в августе 2013 года у журналистки и режиссера Тиграна Кеосаяна родилась общая дочь. Девочку назвали Марьяной. В сентябре 2014 года в семье появился на свет сын Баграт. А 19 октября 2019 года знаменитость родила малышку Маро. К слову, наследники звездных родителей с малых лет учат пять языков. Старшие наследники уже бегло говорят, пишут и читают на русском, армянском, английском, французском и китайском. С ними работают только носители языка.
По материалам: z-aya