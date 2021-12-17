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Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки посольства в Тбилиси

Между Эстонией и Грузией разгорается скандал из-за прослушки посольства в Тбилиси

Прослушка грузинскими спецслужбами посольства Эстонии в Тбилиси послужила поводом для возмущения официального Таллина. Премьер-министр прибалтийского государства Кая Каллас потребовала отчета о расследовании от грузинского коллеги Ираклия Гарибашвили.

"Совершенно неприемлемо, что вы нас прослушиваете. Мы ваши друзья, не говорим ничего плохого за вашей спиной. Так не делается", — отчитала она его на встрече с Брюсселе на саммите "Восточного партнерства".

Глава правительства не смог ответить ничего конкретного помимо того, что расследование ведется еще с осени. Вопрос о том, как далеко оно продвинулось, был проигнорирован.

Эстонские СМИ уточняют: Каллас также дала Гарибашвили наставления — ему следует провести судебную реформу и преодолеть раскол в грузинском обществе. При этих условиях Эстония будет готова помогать официальному Тбилиси.

Как сообщал Ruposters, Грузия угодила в крупный скандал — ее спецслужбы шпионили также за американцами и дипломатами Израиля. В общей сложности в Сеть попало около 3 тысяч документов, в которых содержатся стенограммы переговоров различных политиков, дипломатов, журналистов. Подлинность некоторых из них подтверждена.

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По материалам: uposters.ru

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