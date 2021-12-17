Минпросвещения России подвело итоги акции «ВеликиеСловаУчителям»

Министерство просвещения России совместно с Группой компаний «Просвещение» провело акцию «ВеликиеСловаУчителям», в рамках которой каждый желающий мог опубликовать в социальной сети видеоролики или картинки, раскрывающие смысл высказывания известного российского писателя, деятеля культуры или искусства, учёного об учителе и его миссии. Акция прошла с 6 по 14 декабря 2021 года, информирует Минпросвещения России.

Школьники со всей России в рамках акции «ВеликиеСловаУчителям» публиковали в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «ТикТок» видеоролики и картинки, которые раскрывали великие слова известных людей об их учителях. Кто-то с помощью рисунка проиллюстрировал мудрость высказывания, а кто-то процитировал понравившиеся мысли, записав это на видео. Под хештегом #ВеликиеСловаУчителям в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «ТикТок» появились сотни постов и видео. Всего в акции «ВеликиеСловаУчителям» приняло участие свыше двух тысяч человек.

Победителями признаны авторы 30 работ:

1. Васильева Юлия, средняя общеобразовательная школа № 2, г. Торопец, Тверская область.

2. Бадыгин Азамат, гимназия № 175, г. Казань, Республика Татарстан.

3. Белоус Алёна, Климовская средняя общеобразовательная школа № 1, пос. Климово, Брянская область.

4. Буданцева Екатерина, средняя общеобразовательная школа № 7 им. Л.И. Севрюкова, г. Анапа, Краснодарский край.

5. Глухов Артём, общеобразовательная школа № 3, г. Камешково, Владимирская область.

6. Головина Арина, гимназия № 216 «Дидакт», г. Заречный, Пензенская область.

7. Гришина Екатерина, гимназия № 9, г. Коломна, Московская область.

8. Давыденко Эвелина, лицей № 2, г. Красноярск, Красноярский край.

9. Дидарова София, средняя общеобразовательная школа, г. Беслан, Республика Северная Осетия – Алания.

10. Долгова Лада, средняя общеобразовательная школа № 10, г. Кыштым, Челябинская область.

11. Колегов Тимур, средняя школа № 37, г. Смоленск, Смоленская область.

12. Логинов Потап, средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко, г. Вуктыл, Республика Коми.

13. Максимчук Арина, гимназия № 1, г. Минусинск, Красноярский край.

14. Маноли Владимир, Кировская гимназия имени С. Баймагамбетова, г. Кировск, Ленинградская область.

15. Московкина Ульяна, Петуховская средняя общеобразовательная школа, г. Петухово, Томская область.

16. Нечаева Ирина, средняя общеобразовательная школа № 30, г. Шахты, Ростовская область.

17. Рыльских Ирина, школа «Свиблово», г. Москва.

18. Свинарева Милана, средняя общеобразовательная школа № 30, г. Шахты, Ростовская область.

19. Солдатова Лилия, Лямбирская средняя общеобразовательная школа № 1, с. Лямбирь, Республика Мордовия.

20. Сорокина Кристина, Сетовенская средняя общеобразовательная школа, с. Сетовное, Курганская область.

21. Степаненко Семён, средняя общеобразовательная школа № 5 Находкинского городского округа, г. Находка, Приморский край.

22. Токарева Дарья, средняя общеобразовательная школа № 2, г. Нижний Ломов, Пензенская область.

23. Треглазов Владислав, гимназия № 19, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область.

24. Усан Дарья, общеобразовательная школа «ЭКОТЕХ +», г. Севастополь.

25. Устинова Анастасия, средняя общеобразовательная школа № 13 им. Ю.А. Гагарина, г. Кыштым, Челябинская область.

26. Хапова Юлия, общеобразовательная школа № 51, г. Орёл, Орловская область.

27. Чалаева Ангелина, средняя общеобразовательная школа, с. Красное, Липецкая область.

28. Чистяков Станислав, Сетовенская средняя общеобразовательная школа, с. Сетовное, Курганская область.

29. Шнырёва Светлана, Кировская гимназия имени С. Баймагамбетова, г. Кировск, Ленинградская область.

30. Юрин Андрей, средняя общеобразовательная школа № 2, г. Нижний Ломов, Пензенская область.

Авторы этих работ получат памятные призы.

В акции «ВеликиеСловаУчителям» приняли участие свыше двух тысяч человек. Авторы тридцати лучших работ получат памятные призы. Организаторы – Минпросвещения России, Группа компаний «Просвещение», Фонд новых форм развития образования.