Мнение: до 50% сделок с недвижимостью в США начнут совершать в криптовалюте

В ближайшие пять лет 50% сделок с недвижимостью будут проходить в криптовалютах. Такой прогноз дал риелтор из США, писатель и актер реалити-шоу Райан Серхант в интервью Decrypt.

"Просто будет множество криптокитов, перемещающих деньги и вкладывающих их в твердые активы, покупающих пентхаусы и все такое. Думаю, мы находимся в уникальном моменте времени", — заявил он.

По словам риелтора, до конца года он рассчитывает закрыть одну или две подобные сделки, а затем еще шесть или семь при посредничестве криптопроцессинга BitPay.

Он полагает, что криптовалюты станут привычным средством расчетов на рынке жилья и банкам стоит добавить их поддержку. Однако это время еще не пришло, считает Серхант.

"Сейчас, если я пойду за кредитом на дом и заявлю, что все мои активы в Solana, Ethereum и биткоине, банк скажет: „Да это слишком рискованно и волатильно, мы не можем под это кредитовать, может быть, на 25% или около того“", — сказал агент по недвижимости.

Серхант также подчеркнул, что риелторы не могут продавать дома любому владельцу биткоин-кошелька — необходимо учитывать нормы KYC [3 — desert], чтобы не связаться с преступниками или лицами, находящимися под санкциями США.

"Я определенно сторонник внушающих доверие денег. В то же время, возможность приобрести криптовалюту для покупки таких вещей, как дом и все такое, делает этот процесс быстрее и проще", — добавил он.

Напомним, анонимный покупатель заплатил $22,5 млн в криптовалюте за пентхаус в люксовом кондоминиуме Arte Surfside в Майами. Домовладелец открыл продажу за цифровые активы в мае.