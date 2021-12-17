Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Мнение: до 50% сделок с недвижимостью в США начнут совершать в криптовалюте

Мнение: до 50% сделок с недвижимостью в США начнут совершать в криптовалюте

Мнение: до 50% сделок с недвижимостью в США начнут совершать в криптовалюте


В ближайшие пять лет 50% сделок с недвижимостью будут проходить в криптовалютах. Такой прогноз дал риелтор из США, писатель и актер реалити-шоу Райан Серхант в интервью Decrypt.


"Просто будет множество криптокитов, перемещающих деньги и вкладывающих их в твердые активы, покупающих пентхаусы и все такое. Думаю, мы находимся в уникальном моменте времени", — заявил он.


По словам риелтора, до конца года он рассчитывает закрыть одну или две подобные сделки, а затем еще шесть или семь при посредничестве криптопроцессинга BitPay.


Он полагает, что криптовалюты станут привычным средством расчетов на рынке жилья и банкам стоит добавить их поддержку. Однако это время еще не пришло, считает Серхант.


"Сейчас, если я пойду за кредитом на дом и заявлю, что все мои активы в Solana, Ethereum и биткоине, банк скажет: „Да это слишком рискованно и волатильно, мы не можем под это кредитовать, может быть, на 25% или около того“", — сказал агент по недвижимости.


Серхант также подчеркнул, что риелторы не могут продавать дома любому владельцу биткоин-кошелька — необходимо учитывать нормы KYC [3 — desert], чтобы не связаться с преступниками или лицами, находящимися под санкциями США.


"Я определенно сторонник внушающих доверие денег. В то же время, возможность приобрести криптовалюту для покупки таких вещей, как дом и все такое, делает этот процесс быстрее и проще", — добавил он.


Напомним, анонимный покупатель заплатил $22,5 млн в криптовалюте за пентхаус в люксовом кондоминиуме Arte Surfside в Майами. Домовладелец открыл продажу за цифровые активы в мае.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Мужчина набил татуировку на ноге во время прыжка с парашютом
Мужчина набил татуировку на ноге во время прыжка с парашютом
В сети появился тизер рождественского концерта с Кейт Миддлтон
В сети появился тизер рождественского концерта с Кейт Миддлтон
В Слюдянском районе водитель большегруза насмерть сбил пешехода
В Слюдянском районе водитель большегруза насмерть сбил пешехода
Россельхознадзор выдал Иркутскому цирку лицензию на продолжение деятельности
Россельхознадзор выдал Иркутскому цирку лицензию на продолжение
Как встречать Новый 2022 год по фэн-шуй
Как встречать Новый 2022 год по фэн-шуй
Мнение: до 50% сделок с недвижимостью в США начнут совершать в криптовалюте
Мнение: до 50% сделок с недвижимостью в США начнут совершать в
Регулятор разрешил кредитным союзам США работать с криптовалютами
Регулятор разрешил кредитным союзам США работать с криптовалютами
В Goldman Sachs назвали блокчейн фундаментом будущей метавселенной
В Goldman Sachs назвали блокчейн фундаментом будущей метавселенной
Smartlands сменила название на Definder и запустила сайт definder.global
Smartlands сменила название на Definder и запустила сайт
83% миллионеров-миллениалов из США инвестировали в криптовалюты
83% миллионеров-миллениалов из США инвестировали в криптовалюты
Нацбанк Казахстана отчитался о результатах пилота по цифровому тенге
Нацбанк Казахстана отчитался о результатах пилота по цифровому тенге
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от Valentino
Похудевшая Алина Кабаева появилась у Урганта на шоу в платье-сетке от
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха

Еще по теме

Телезвезда Кевин О’Лири рассказал о своих инвестициях в криптовалюты
CEO Citadel заявил о концептуальном превосходстве Ethereum над биткоином
Россияне смогут онлайн оформить сделки с недвижимостью
Украинцев решили загнать в узкие денежные рамки