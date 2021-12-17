Модный дайджест: от коллекции купальников Ренаты Литвиновой до одежды с индикатором уровня стресса

Вадим Карасев

Подводим модные итоги очередной недели. В новом дайджесте готовимся к пляжному сезону с Ренатой Литвиновой, изучаем светские хроники, выбираем подарки из музея и узнаем, что придумали одежду с индикатором уровня стресса (очень ждем ту, что умеет с ним и бороться).

1.Рената Литвинова выпустила коллекцию купальников и пляжной одежды

Актриса и режиссер Рената Литвинова известна своей страстью к моде — она ходит на показы, дружит с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией и сама уже ранее выступала в роли дизайнера. На этот раз Рената выпустила коллекцию купальников и пляжной одежды в стиле ретро для бренда Leah. Принты, как сообщается в релизе, Рената придумала и отрисовала сама. Стоимость вещей в среднем начинается от 12 тысяч рублей. Ранее с маркой сотрудничала Надежда Оболенцева — она снялась в одном из лукбуков бренда.

Купальники "сочинила" как для себя — максимально закрытые "с интригой" и максимально комплиментарные, не только для худых. Это так укрепляет самооценку перед выходом на яркий свет,

— представила свои творения Рената.





Рената Литвинова

















2.Любовь Толкалина, Милош Бикович, Аглая Тарасова на модных презентациях

Праздничные вечеринки и презентации в столице в самом разгаре. На этой неделе бренд Salvatore Ferragamo собрал друзей на предновогодний коктейль в бутике в Столешниковом переулке, где гости также смогли оценить коллекцию Ferragamo's Creations с символом наступающего года — тигром.





Аглая ТарасоваЛюбовь ТолкалинаМилош БиковичЯнина Студилина

Ну а в ГУМе совместно с сетью салонов женского белья "Эстель Адони" прошло открытие первого корнера бельевого бренда Livy в России. Хотя мероприятия состоялись в один вечер, некоторые гости успели на обе презентации и даже сменили наряды.





АврораДарья ЧарушаЕкатерина КлимоваОлеся СудзиловскаяЕлена Вакуленко-ПинскаяДаниил Радлов и Варвара ШмыковаЛюбовь ТолкалинаЯнина СтудилинаМаша Янковская

3.Польский дизайнер придумала одежду с индикаторами уровня стресса

В конце года вы уже на исходе сил, почти выгорели и хотите, чтобы никто не бесил? Польский дизайнер Ига Веглинска придумала одежду, которая и без слов поможет выразить это состояние.

Девушка разработала одежду с сенсорами, которые замеряют температуру, частоту сердечных сокращений и кожную реакцию и с помощью индикаторов помогают визуализировать уровень стресса в данную минуту. Если человек на взводе — датчики на топе будут светиться, меняя свет с теплого на холодный (так человек поймет, что нужно успокоиться), а датчики на водолазке показывают частоту сердцебиения.





Коллекцию Ига назвала Emotional Clothing ("Эмоциональная одежда"), и она стала частью ее докторской диссертации в Академии искусств в Кракове. О массовом производстве вещей дизайнер пока не думала.

4.Бренд Zara запустил лимитированную линейку Atelier — обещают высококачественный дизайн и изысканное мастерство

Бренд Zara из сферы масс-маркета планирует выйти в сегмент дизайнерской моды. В компании запустили новую лимитированную линейку, которая будет создаваться почти по законам кутюра — все внимание на ремесленные техники. Планируется две коллекции в год, над ними будет работать отдельная команда, а посвящены дропы будут какой-то одной вещи. Первая линейка состоит из разных моделей пальто — с вышивкой, в стиле пэчворк, с расшитыми пайетками лацканами и другими элементами декора. Вещи уже в продаже — стоят пальто 25 999 рублей.













5.Мода и искусство: идеи подарков от ГМИИ им. Пушкина

Нет настроения толкаться в ТЦ перед Новым годом в поисках подарков? Совместите приятное с полезным — сходите на выставку, ну а подарки легко можно подобрать в сувенирной лавке после экскурсии. Найти там уже давно можно не только магнитики и блокноты, но и по-настоящему модные вещи. Например, среди коллабораций ГМИИ им. Пушкина есть совместные коллекции с брендами ювелирных украшений BNGL, Oxioma и Mythos и линейка сумок, созданная с апсайкл-брендом Polyarus.





Коллаборация с брендом Oxioma, вдохновленная экспонатами из зала искусства Древнего ЕгиптаКоллаборация с брендом BNGL, посвященная творчеству одной из известных современных художниц Австрии Ксении Хауснер





Коллаборация с апсайкл-брендом PolyarusНадя Бесчетникова