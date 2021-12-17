Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина набил татуировку на ноге во время прыжка с парашютом

Мужчина набил татуировку на ноге во время прыжка с парашютом

Жителю Турции набили татуировку на ноге во время настоящего прыжка с парашютом. На создание рисунка мастеру потребовалось около 20 минут, сообщает Inside Edition.

В Сети появилось видео Илкнера Озгувена, являющегося поклонником татуировок и прыжков с парашютом. 

Турок объединил две страсти — тату-мастер Уфук Лозан набил ему рисунок на ноге, пока тот летел в небе и записывал все происходящее на видео.

Мужчины поднялись на высоту 1,2 километра, совершив парный прыжок с парашютом. Тату-мастер взял с собой специальную беспроводную тату-машинку, набив с помощью нее крылья орла на ноге клиента.

По признанию Озгувена, он переключал внимание на прекрасные виды вокруг, когда начинал чувствовать боль. 

Как писал NEWSTES, ранее Лариса Гузеева набила себе первое в жизни тату прямо на передаче "Давай поженимся!".

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Всеволожский детский технопарк «Кванториум» запустил акцию к Новому году
Всеволожский детский технопарк «Кванториум» запустил акцию к Новому
В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году школы смогут принять 43 педагогов
В Челябинской области по программе «Земский учитель» в 2022 году
В Ингушетии открыли Дом «Юнармии»
В Ингушетии открыли Дом «Юнармии»
В Москве назвали победителей и призеров «Кубка Героев» за 2020/21 учебный год
В Москве назвали победителей и призеров «Кубка Героев» за 2020/21
В Свердловской области в 2022 году появятся еще два детских технопарка «Кванториум»
В Свердловской области в 2022 году появятся еще два детских
В Мининском университете открылся педагогический технопарк
В Мининском университете открылся педагогический технопарк
Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует
Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует
Анастасия Макеева жестко высказалась о воспитании детей
Анастасия Макеева жестко высказалась о воспитании детей
Дмитрий Шепелев ощущает себя дедом
Дмитрий Шепелев ощущает себя дедом
Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Маргарита Симоньян решила больше не скрывать лица детей
Сергей Лазарев рассказал о причинах распада группы Smash!! и ссорах с Топаловым
Сергей Лазарев рассказал о причинах распада группы Smash!! и ссорах с
Александр Васильев заявил, что женщины перестают быть сексуальными
Александр Васильев заявил, что женщины перестают быть сексуальными

Топ на сегодня

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве
Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях
Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях

Еще по теме

Сестра Жанны Фриске сделала тату в честь покойной певицы (ФОТО)
Настя Каменских показала, как чуть не погибла (видео)
Популярный тату-мастер сам выбирает содержание татуировок своим клиентам (11 фото)
Более 1500 парашютных прыжков совершили «черные береты» в Приморье