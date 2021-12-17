Мужчина набил татуировку на ноге во время прыжка с парашютом

Вадим Карасев

Жителю Турции набили татуировку на ноге во время настоящего прыжка с парашютом. На создание рисунка мастеру потребовалось около 20 минут, сообщает Inside Edition.



В Сети появилось видео Илкнера Озгувена, являющегося поклонником татуировок и прыжков с парашютом.

Турок объединил две страсти — тату-мастер Уфук Лозан набил ему рисунок на ноге, пока тот летел в небе и записывал все происходящее на видео.

Мужчины поднялись на высоту 1,2 километра, совершив парный прыжок с парашютом. Тату-мастер взял с собой специальную беспроводную тату-машинку, набив с помощью нее крылья орла на ноге клиента.

По признанию Озгувена, он переключал внимание на прекрасные виды вокруг, когда начинал чувствовать боль.

Как писал NEWSTES, ранее Лариса Гузеева набила себе первое в жизни тату прямо на передаче "Давай поженимся!".