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На стройплощадке на улице Якоби в Иркутске горел мусор

На стройплощадке на улице Якоби в Иркутске горел мусор

17 декабря в 15:41 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре на строительной площадке на улице Якоби, 10. На момент прибытия пожарных подразделений горела опалубка и строительный мусор на площади более 80 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в 16:00 пожар ликвидирован, пострадавших нет. На месте работают три единицы техники и девять человек. Причина устанавливается.


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По материалам: irk

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