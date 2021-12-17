На улицах Иркутска построили 16 километров новых сетей освещения

До конца декабря в Иркутске завершат установку новых столбов освещения и фонарей. В настоящее время работы ведутся в микрорайоне Лесной, на улицах Дальневосточной, Байкальской, Маршала Конева, бульваре Постышева, а также в Ленинском округе. Всего в 2021 году проведены работы на 19 улицах. Построено более 16 километров новых сетей освещения, установлено 511 металлических опор и 610 современных светодиодных светильников. В рамках текущего ремонта существующих коммуникаций установили 260 опор и 471 светильник общей протяженностью 11,2 километра.

На улице Декабрьских Событий подключены новые опоры с современными светодиодными светильниками с низким потреблением электроэнергии. Выполнена замена устаревшей системы освещения на новую на сквере напротив Знаменского монастыря в предместье Марата, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

По просьбам жителей в этом году сделано освещение в садоводствах: от улицы Радищева до СНТ «Дубинина», от улицы Олонской до СНТ «Банковец». Сейчас там завершаются работы по подключению к сетям электроснабжения.

Руслан Болотов, мэр Иркутска:

– В этом году мы значительно увеличили количество освещенных улиц и пространств. По сравнению с прошлым годом в каждом районе города выполнено в три раза больше работ по замене и установке новых фонарей освещения.

В микрорайоне Лесной выполняют работы в районе улиц Преображенской, Стрелецкой и Покровской. Там проводится устройство наружного уличного освещения, после чего специалисты выполнят подключение к сетям электроснабжения.

На Дальневосточной, Байкальской и бульваре Постышева приступили к установке опор освещения. В ближайшее время смонтируют фонари и подключат их к существующей линии. На Синюшиной горе и в Ленинском округе также завершают установку новых столбов освещения и фонарей.