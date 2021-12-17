На Xbox стала доступна бесплатная демо-версия Dragon Ball Z: Kakarot





Сегодня в Microsoft Store на приставках Xbox One и Xbox Series X | S стала доступна бесплатная демо-версия игры Dragon Ball Z: Kakarot. Сам проект вышел еще в начале 2020 года, но теперь с ним могут ознакомиться все желающие в рамках пробной демо-версии.

Как говорится в описании демо-версии игры Dragon Ball Z: Kakarot, в ней игроки получают доступ к «некоторым сюжетам, мини-сюжетам и боям из Саги о сайянах.». Достигнутый в рамках демо-версии прогресс не может быть перенесен в полную версию игры.

DRAGON BALL Z: KAKAROT Demo Version

Вспомните историю Гоку и других воинов Z в DRAGON BALL Z: KAKAROT! Деритесь, рыбачьте, ешьте и тренируйтесь вместе с Гоку, Гоханом, Веджитой и другими, живя полноценной жизнью в мире игры.

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Отметим, что Dragon Ball Z: Kakarot имеет не самые высокие оценки от игроков и прессы. Оценки от журналистов находятся на уровне около 75 баллов из 100. Ниже можно посмотреть трейлер проекта.

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