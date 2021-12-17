Набиуллина: ЦБ не поддерживает инвестиции в криптовалюты из-за их непрозрачности и волатильности

Глава российского центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в очередной раз выразила скептическое отношение к криптовалютам из-за рисков для розничных инвесторов.

По ее словам, криптоактивы "очень непрозрачны", часто используются в нелегальных операциях и их цена слишком волатильна.

"Мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютами. Это реализовать вполне можно", - сказала Набиуллина.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Банке России сообщили о планах регулятора запретить инвестиции в криптовалюты.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования индустрии - от запрета на владение и покупку криптоактивов до легализации биткоин-бирж.

Эксперты рассказали ForkLog, чем чреваты подобные ограничения инвестиций в криптовалюты в РФ:

https://forklog.com/eksperty-zapret-bitkoina-v-rf-ne-imeet-smysla/