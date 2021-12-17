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Нацбанк Казахстана отчитался о результатах пилота по цифровому тенге

Нацбанк Казахстана отчитался о результатах пилота по цифровому тенге


Национальный банк Казахстана опубликовал доклад о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге. 


Регулятор протестировал технологическую реализуемость блокчейн-платформы, а также различные варианты использования CBDC, включая эмиссию, осуществление покупок и переводов. 


Согласно документу, актив будет хранится в цифровом кошельке пользователя. Он сможет скрывать детали транзакций от участников расчетов, а также совершать операции без доступа к интернету. 


Ожидается, что цифровой тенге способствует распространению финансовых технологий, стимулирует инновации в индустрии платежей и повысит конкурентоспособность финансового сектора Казахстана на международном уровне.


Решение по внедрению нового актива должны принять в следующем году.


Напомним, создать цифровой тенге в Казахстане предложили в 2020 году. Тогда же центробанк начал изучать возможности внедрения CBDC.


В мае 2021 года глава Нацбанка Ерболат Досаев анонсировал запуск пилотного проекта по внедрению актива во второй половине года.


  Доклад о результатах пилотного проекта по цифровому тенге by ForkLog on Scribd

# Экономика

По материалам: ForkLog

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