Нацбанк Казахстана отчитался о результатах пилота по цифровому тенге

Национальный банк Казахстана опубликовал доклад о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге.

Регулятор протестировал технологическую реализуемость блокчейн-платформы, а также различные варианты использования CBDC, включая эмиссию, осуществление покупок и переводов.

Согласно документу, актив будет хранится в цифровом кошельке пользователя. Он сможет скрывать детали транзакций от участников расчетов, а также совершать операции без доступа к интернету.

Ожидается, что цифровой тенге способствует распространению финансовых технологий, стимулирует инновации в индустрии платежей и повысит конкурентоспособность финансового сектора Казахстана на международном уровне.

Решение по внедрению нового актива должны принять в следующем году.

Напомним, создать цифровой тенге в Казахстане предложили в 2020 году. Тогда же центробанк начал изучать возможности внедрения CBDC.

В мае 2021 года глава Нацбанка Ерболат Досаев анонсировал запуск пилотного проекта по внедрению актива во второй половине года.

Доклад о результатах пилотного проекта по цифровому тенге by ForkLog on Scribd